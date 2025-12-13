Atlético Nacional 0-0 DIM EN VIVO y GRATIS por la Final de Copa BetPlay vía Win Sports y Win+: minuto a minuto

Diciembre es mes de definición y se viene un partido de alto impacto en el fútbol de Colombia. Estamos hablando del Atlético Nacional vs. DIM por la final de Ida de la Copa BetPlay, la cual se espera sea un juego con grandes emociones. Este juego se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 17:00 horas de Perú y Colombia.

El cuadro ‘Verdolaga’ llegó a esta instancia después de superar en las semifinales al elenco de América de Cali. El conjunto ‘Diablo’ terminó perdiendo por 4-1 en el juego de ida, en la vuelta no le fue mejor y empató 2-2 a pesar de tener un hombre de más. Con lo cual los de Medellín llegaron a una nueva instancia definitoria.

Por otro lado, DIM se encontró a Envigado en el partido de semifinales. No fue un rival nada sencillo, en el choque de ida ‘El Poderoso de la Montaña’ consiguió imponerse por 1-0 de visitante, en su casa eso sí no lograron ganar y terminaron con un empate 1-1 que le dio el pase a la final solo por 1 gol.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue hace poco el 4 de diciembre por la Fase de grupos del Torneo Finalización, en aquella oportunidad Atlético Nacional logró imponerse por 2-1 a DIM. Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo anotaron para el ‘Verdolaga’, mientras el descuento fue de Francisco Fydriszewski.