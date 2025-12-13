Es tendencia:
Atlético Nacional 0-0 DIM EN VIVO y GRATIS por la Final de Copa BetPlay vía Win Sports y Win+: minuto a minuto

Por la final de ida de la Copa Colombia se enfrentan Atlético Nacional vs. DIM en el Estadio Atanasio Girardot.

Por Bruno Castro

Atlético Nacional vs. DIM.
© DIMAtlético Nacional vs. DIM.

Diciembre es mes de definición y se viene un partido de alto impacto en el fútbol de Colombia. Estamos hablando del Atlético Nacional vs. DIM por la final de Ida de la Copa BetPlay, la cual se espera sea un juego con grandes emociones. Este juego se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 17:00 horas de Perú y Colombia.

El cuadro ‘Verdolaga’ llegó a esta instancia después de superar en las semifinales al elenco de América de Cali. El conjunto ‘Diablo’ terminó perdiendo por 4-1 en el juego de ida, en la vuelta no le fue mejor y empató 2-2 a pesar de tener un hombre de más. Con lo cual los de Medellín llegaron a una nueva instancia definitoria.

Por otro lado, DIM se encontró a Envigado en el partido de semifinales. No fue un rival nada sencillo, en el choque de ida ‘El Poderoso de la Montaña’ consiguió imponerse por 1-0 de visitante, en su casa eso sí no lograron ganar y terminaron con un empate 1-1 que le dio el pase a la final solo por 1 gol.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue hace poco el 4 de diciembre por la Fase de grupos del Torneo Finalización, en aquella oportunidad Atlético Nacional logró imponerse por 2-1 a DIM. Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo anotaron para el ‘Verdolaga’, mientras el descuento fue de Francisco Fydriszewski.

¡Final del primer tiempo!

Atlético Nacional empatan 0-0 contra DIM y se van al descanso.

45' ¡Tiempo extra!

Se agrega un total de 4 minutos más.

40' ¡Tarjeta amarilla para DIM!

Juan Arizala es amonestado con tarjeta amarilla y es el tercero en DIM.

36' ¡Atlético Nacional se falló el primero!

Andrés Román se perdió el 1-0, estaba solo para poner el gol y lo terminó mandando fuera.

22' ¡Primera oportunidad del partido!

¡David Ospina responde bien! El golero consiguió evitar el 1-0 tras el remate de Juan Arizala que dejó la primera gran postal del encuentro.

19' ¡Nuevo amonestado en DIM!

Léider Berrío es el que termina viendo la tarjeta amarilla tras una falta en ataque.

18' ¡Partido trabado!

El cuadro de Atlético Nacional viene sufriendo el partido ante DIM, pero no se dan oportunidades claras por el momento.

7' ¡Nueva tarjeta amarilla!

William Tesillo es el primer amonestado por parte de Atlético Nacional.

5' ¡Primera tarjeta amarilla!

Daniel Londoño es el primer amonestado en el partido.

¡Arrancó el partido!

Atlético Nacional ya juega frente a DIM la primera final de la Copa Betplay.

¡Falta poco para el partidazo!

En solo minutos dará inicio el partido entre Atlético Nacional vs. DIM.

Imagen

¡Calentamiento Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional calienta para el duelo ante DIM.

Imagen

¡Alineación de Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional va de la siguiente forma ante DIM: David Ospina; William Tesillo, César Haydar, Andrés Román, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza; Alfredo Morelos.

Tweet placeholder

¡Alineación de DIM!

El cuadro de DIM formará de la siguiente forma ante Atlético Nacional: Washington Aguerre; José Ortíz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léider Berrío, Juan Arizala; Brayan León, Francisco Fydriszewski.

Imagen

¡Llegó el plantel de Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional llegó y se toma fotos con los hinchas previo al partido ante DIM.

Imagen
¡Cámaras listas!

Todo va quedando listo para el partidazo entre Atlético Nacional vs. DIM.

Imagen

¡Se va llenando el estadio!

El Atanasio Girardot se va llenando poco a poco para el partidazo entre Atlético Nacional vs. DIM.

Imagen

¡Bienvenidos a la final de la Copa BetPlay!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del partido entre: Atlético Nacional vs. DIM.

bruno castro
Bruno Castro
