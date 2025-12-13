Hinchas pierden la cabeza con Scott Parker tras el gol de Oliver Sonne en Premier League: “Espero que lo despidan pronto”

La espera de Oliver Sonne llegó a su final, este fin de semana volvió a jugar y aprovechó cada uno de sus minutos en campo como si fuera el último. Tanto así que incluso llegó a marcar su primer gol en la Premier League, algo que deja en duda la posición del entrenador al no dejarlo jugar en los partidos pasados. En el que incluso ni lo ponían en la banca de suplentes.

En este caso el Burnley volvió a mostrar un bajo nivel en el terreno de juego con un rendimiento paupérrimo ante Fulham. No aprovechando su estancia en casa y regalando la posibilidad que el rival se pueda sentir cómodo, pues al final terminaron ganando los de Londres por un marcador de 2-3. Este resultado pone a los de Scott Parker en el lugar 19 de 20 con tan solo 10 puntos.

Resumen Burnley 2-3 Fulham:

¿Qué dicen los hinchas sobre el gol de Oliver Sonne?

Las redes sociales han explotado y por lo general los hinchas del Burnley no dejan de insultar al actual entrenador. Los malos resultados han hecho que pidan su salida del club ya que no ven la forma en la que se pueda llegar a remontar si es que se mantiene al mando.

Eso sí, también los fanáticos peruanos aparecieron para poder pedir a Parker que use más a Sonne. Exigiendo que en los próximos partidos pueda llegar a estar en el once titular o al menos en el banco de suplentes. Pues recordemos que después de más de 2 meses sin actividad, vuelve al ruedo y lo hace muy bien anotando un gol.

Con estos malos resultados que está teniendo el cuadro de Burnley, tocará esperar a ver que es lo que pasará con el actual entrenador que viene perdiendo credibilidad. Por ahí, es posible que se vengan cambios, pero todavía no se ha dicho nada sobre este tema. Lo cierto que Oliver Sonne podría tener más minutos después de esta buena aparición.

Los números de Oliver Sonne esta temporada

Esta temporada Oliver Sonne fue considerado como un jugador a tener en cuenta por el entrenador Scott Parker. Hablamos que los primeros 3 partidos de la Premier League estuvo considerado, ya sea como titular así como suplente. Pero lastimosamente luego terminó siendo borrado sin chance a jugar.

Es por eso que este año tan solo ha podido jugar 6 partidos en lo que va de la temporada, 2 goles ha logrado y todo en 296 minutos.

Datos Claves

Oliver Sonne anotó su primer gol en Premier League en la derrota 2-3 ante Fulham.

Burnley se ubica en el puesto 19 con 10 puntos bajo el mando de Scott Parker.