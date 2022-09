Después de muchísimo tiempo, y con todo lo que significó su nombre por nuestras tierras. Mauricio Affonso habló con 'Diario AS' en su versión web, y contó detalles de su carrera. El atacante nacido en el Uruguay, es muy recordado en nuestro fútbol, por la trascendencia que dejó a base de goles. Por eso, cuando declara, que no es casi siempre, moviliza a los fanáticos del cuadro 'blanquiazul'.

El goleador que llegó a la 'Liga 1' desde Peñarol, por pedido de Pablo Bengoechea, confesó que sabe sobre la actualidad de Alianza Lima, y espera verlos como triunfadores este domingo: "Sí, la vengo siguiendo. La verdad vienen haciendo las cosas muy bien. Obviamente que por ahí Universitario no está en un gran momento, pero los clásicos son partidos aparte donde no hay favoritos. Ojalá Alianza pueda conseguir el triunfo y seguir de cara a su objetivo".

Con respecto a su paso hace algunas temporadas, donde dejó gratos recuerdos, contó que vivió una experiencia inigualable. No fue por tanto tiempo, pero igual, está en su memoria todo lo que vivió en esos años: "Sobre todo me llevé grandes amistades de ese tiempo que me tocó compartir con los compañeros y cuerpo técnico. Sin dudas que tuve un gran cariño recíproco con la gente. Creo que fue de los mejores momentos de mi carrera. Son gratos recuerdos".

Además, agradeció a sus compañeros por hacerlo famoso cuando existían dudas sobre su rendimiento. Mauricio Affonso sabe que su trabajo dejó imágenes inolvidables "Uno como delantero siempre aspira hacer goles en cada partido. En este caso, en Alianza Lima se me dio una racha muy linda. Pude convertir muchos goles, ayudar al equipo a lograr los objetivos. El delantero vive un poco de rachas. Creo que estuve pasando por un momento muy bueno y lo pude disfrutar".

Sobre el 'Estadio de Matute', también precisó algo muy interesante. Podría ser clave lo que revela acá este domingo en el clásico del fútbol peruano: "Es un estadio que vibra mucho y que transmite mucha pasión al jugador en la cancha. Recuerdo el partido que jugamos por semifinal contra Melgar. Íbamos perdiendo 0-3 en Matute y la gente siempre estuvo empujando. Hicimos el primer gol, parecía que estábamos cansados, pero la gente nos dio una fuerza extra impresionante y logramos empatar el partido. De ahí fuimos con otra energía a la revancha, en Arequipa".