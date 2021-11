Carlos Bustos habló en conferencia de prensa después de ser campeón nacional con Alianza Lima. El director técnico tuvo una charla con los medios de comunicación, para poder hablar de la temporada que pasó, y la que está próxima a venir en estas semanas.

El balance anual del profesor fue el siguiente: "Recién estamos saliendo de lo que ha sido la campaña, tenemos un 2022 que va a ser muy lindo para todos nosotros, con un nuevo desafío en el torneo local y la zona de grupos de la Libertadores. Definitivamente, estamos en el proceso de reestructurar lo que va a ser el año que viene, estamos agradecidos por lo que ha sido este año y estamos en charla permanente con la directiva".

Con respecto a los refuerzos de la siguiente temporada, ahí el entrenador ex FBC Melgar fue claro y se comprometió en trabajar aún más duro: "Nosotros todavía no hemos hablado de ninguna incorporación, no está solo el pensamiento de nosotros como comando técnico, acá hay un departamento de inteligencia deportiva y vamos a conversar con los directivos de lo que va a ser la siguiente campaña. Seguro vendrán nombres importantes porque lo necesitamos para los retos de 2022".

Como punto final, la pretemporada ya está en marcha según Bustos: "Existía la posibilidad de jugar algunos amistosos en el exterior, pero todavía estamos resolviendo cuándo vamos a empezar la pretemporada, el tiempo es demasiado corto. No vamos a tener muchas vacaciones, necesitamos empezar a trabajar medianamente rápido". Todo está debidamente planificado según comentó.