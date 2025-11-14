Club de Liga 1 anunció salida de su DT pese a clasificar a Sudamericana: ¿Qué pasó?

A pocos meses de finalizar la temporada 2025 y con los cupos a torneos internacionales aún en disputa, un club de gran peso en la Liga 1 conmocionó al fútbol peruano al anunciar la salida de su director técnico, quien había asumido el cargo este año.

Cabe resaltar que, los equipos del torneo local ya se encuentran planificando su próxima campaña, por lo que ya han empezado a realizar algunos cambios en la interna.

Club de Liga 1 rescindió contrato de su DT

Según lo señalado por el periodista Ernesto Macedo León en su cuenta oficial de Twitter, Deportivo Garcilaso optó por prescindir de su entrenador para la próxima temporada.

La decisión llega a pesar de que el cuadro cusqueño tiene asegurada, por ahora, su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, al mantenerse en el séptimo puesto del Acumulado con 52 puntos, posición que ya no puede perder.

En ese sentido, Carlos Bustos dejará de ser técnico del ‘Pedacito del Cielo’ y tendrá que buscar nuevo destino el siguiente año. “Tras una decisión adoptada de mutuo acuerdo, el comando técnico encabezado por el profesor Carlos Bustos y nuestra institución han acordado la finalización de su vínculo contractual“, informó el club.

Deportivo Garcilaso anunció la salida de Carlos Bustos (Deportivo Garcilaso).

Los números de Carlos Bustos en Deportivo Garcilaso

El exentrenador de Alianza Lima asumió el mando de Deportivo Garcilaso a mitad de la temporada 2025. Durante su etapa al frente del equipo, dirigió un total de 17 encuentros y dejó números aceptables. Desde su llegada a la ciudad imperial, el pasado 11 de julio, logró sumar 6 triunfos, 7 empates y solo 4 caídas.

Por ese motivo, la noticia de que no seguirá al frente del plantel tomó por sorpresa a muchos. Sus resultados no habían sido negativos, por lo que la decisión de prescindir de sus servicios generó un amplio debate.

