La continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima se ha convertido en el tema central del debate deportivo al cierre de la temporada 2025. El contrato del “Pirata” finaliza el 31 de diciembre y, a pesar del deseo del ídolo argentino de seguir en el club, la directiva aún no ha presentado una propuesta formal de renovación. Esta falta de definición ha generado tensión, ya que el delantero ha sido fundamental en los éxitos recientes del equipo, mientras que la dirigencia contempla una profunda reestructuración de la plantilla para 2026.

Apareció una solución para Hernán Barcos

Ante la incertidumbre, Barcos ha presionado por una respuesta, fijando un plazo claro para el club: espera una definición “esta semana”. Su mensaje es enfático: Alianza Lima es su prioridad, pero si no hay una oferta, buscará otras opciones profesionales. El jugador desestimó que la negociación sea por motivos económicos, situando la responsabilidad de la decisión final en la planificación deportiva de la Gerencia.

Hernán Barcos en Alianza Lima jugó hasta de portero. (Foto: X).

En este contexto, Carlos Bustos, extécnico campeón con el club en 2021 y conocedor de Barcos, ha intervenido con una sugerencia que podría resolver la situación. Bustos, bajo cuya dirección Barcos tuvo su etapa más productiva (60 partidos, 21 goles y 13 asistencias), propuso que la directiva honre la trayectoria del jugador ofreciéndole un contrato por un último año.

¿Seguirá Hernán Barcos en Alianza Lima?

La tesis del exentrenador implica que Alianza debe agradecer los servicios de Barcos y pactar que 2026 sea su temporada de despedida. Este enfoque no solo respeta el deseo del jugador de seguir activo, sino que ofrece a la directiva una hoja de ruta: Barcos lideraría la transición en el ataque, actuando como mentor de un delantero más joven que debería ser contratado para tomar la posta en 2027. De aceptar esta visión de un año de transición y reconocimiento, la continuidad de Barcos estaría asegurada.

Pese a la presión pública y la recomendación de una voz autorizada, la directiva blanquiazul se debate en su plan de reestructuración. Existen fuertes versiones periodísticas que apuntan a una decisión interna de no renovar el vínculo, buscando una “inyección de savia nueva” en la delantera, alineada con una planificación a largo plazo. Sin embargo, no hay un comunicado oficial que confirme la salida.

Alianza Lima definirá pronto este destino

El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima se resolverá inminentemente. La permanencia del ídolo dependerá de si la directiva mantiene su firme intención de renovación total o si, en cambio, acoge la propuesta de Carlos Bustos de ofrecer un último año de contrato que permita una transición planificada y digna. Hinchas y medios esperan el anuncio que ponga fin a esta novela contractual.

