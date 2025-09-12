DT Carlos Bustos desafió a Alianza Lima y aseguró que Garcilaso dará el golpe en Matute

Carlos Bustos vivió momentos maravillosos con Alianza Lima. Siendo campeón de la Liga 1 en la temporada 2021, el recuerdo de esa campaña todavía vive en la mente del técnico. Por eso declaró que tiene sentimientos encontrados de cara al partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso en Matute.

Sabiendo que jugarán este sábado 13 de septiembre desde las 7:00 PM en Matute, el técnico Carlos Bustos habló en L1 MAX sobre los recuerdos que guarda de Alianza Lima. Pero, también mandó una advertencia y dejó en claro que va con Deportivo Garcilaso para conseguir la victoria.

“Tengo un cariño enorme por Alianza Lima, nos tocó llegar en un momento difícil”, comenzó el técnico Carlos Bustos en su charla con L1 MAX. “Cuando uno tiene la posibilidad de jugar este tipo de partidos, trata de hacer un gran partido y con la expectativa de poder llevárselo”, continuó sin rodeos en la previa del Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso.

Dejando en claro que Deportivo Garcilaso va a Matute con la intención de vencer a Alianza Lima, el técnico Carlos Bustos también habló de las fortalezas de su equipo: “Garcilaso tiene la cuarta mejor delantera y la quinta mejor defensa. A mí me gusta ganar”, cerró el entrenador que es hermano del estratega Fabián Bustos.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025

Probable alineación titular de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud y Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Fernando Gaibor; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Probable alineación titular de Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas y Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán y Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, también se podrá seguir gratis desde tu celular y por internet en el minuto a minuto de Bolavip.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima juega ante Deportivo Garcilaso este sábado 13 de septiembre desde las 7:00 PM. en Matute. El partido es válido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

