Como referente que es, tiene que asumir ciertas responsabilidades a nombre del club que lidera. Hernán Barcos, en un par de temporadas bajo su responsabilidad, logró encontrar el camino del éxito para llevar las cosas en paz, hacia la gloria con Alianza Lima.

Perú 1, hoy por hoy, es el cuadro blanquiazul que después de lograr el bicampeonato nacional, y deberá chocar contra los más grandes en la Copa Libertadores 2023. Lo cual, de por sí, es un reto enorme, el más complicado de todos, luego de haberla pasado mal el año pasado.

Pero El Pirata está seguro que podrán hacer un gran desempeño, por ello, a los micrófonos de GOLPERU les dio una opinión segura: "Alianza siempre va a ser favorito, después hay que demostrarlo. Para la Copa tenemos que cambiar la imagen que tenemos, ir a tratar de competir y no ir solamente por un partido para liberarnos de la racha. Tratar de ser protagonistas para dejar bien al Perú".

Con respecto a los trabajos de pretemporada, se pudo conocer en la voz del nacido en Córdoba, que las cosas caminan acorde a lo establecido por Guillermo Chicho Salas: "Todo bien, trabajando como siempre, tratando de ponerse a punto para cuando comience el campeonato e ir conociéndonos cada vez más, hay varios jugadores nuevos, así que estamos adaptándonos".

Sobre lo que será el armado del plantel principal, y después la once titular, hay confianza por los nombres actuales: "Hay mucha ilusión porque hay un montón de alternativas, tal vez alternativas que en años anteriores no había, hay 2-3 jugadores por puesto, el año pasado no era tan así. Va a haber una competencia muy linda y con el grupo que tenemos no tengo dudas que nos va a ir bien".

Finalmente, emitió una opinión clara sobre Carlos Zambrano, quien viene a sumar todo: "Es un jugador que nos va a ayudar mucho, tiene mucha experiencia y eso para el torneo local y Libertadores... el rival te mira con otra cara, te respeta. Han llegado jugadores muy importantes de equipos grandes y te da otra imagen".