Jugador del FC Barcelona se rebela contra Hansi Flick: “Es donde más tengo que trabajar”

La final de la Supercopa de España tendrá una vez más a FC Barcelona y al Real Madrid. En la previa al duelo, hubo ruedas de prensa de parte de ambos equipos donde Éric García tomó la palabra por el lado de los ‘Culés’. Entre sus declaraciones, sorprendió al hablar sobre su polifuncionalidad cuando Hansi Flick lo ha utilizado en distintos puestos del campo.

FC Barcelona y Real Madrid se medirán en la final de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudita en busca del título. Éric García apunta a ser titular en este duelo, una fija que ha tenido Hansi Flick durante toda la temporada sea como defensor central, lateral o hasta volante central.

Precisamente, la polifuncionalidad fue uno de los temas que Éric García buscó dejar en claro durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Si bien se mostró abierto a jugar en cualquier lugar que le pida el entrenador, aclaró que tiene una preferencia en cuanto a dónde jugar.

“No tengo pistas de dónde jugaré, tampoco lo diría. Me siento bien y cómodo. El míster valora que pueda adaptarme a varias posiciones. Me pide cosas distintas. En el centro del campo, tener control, reducir los contragolpes del rival… Veremos dónde toca mañana”, dijo.

Y luego, ante otra pregunta sobre el tema, reveló: “Por naturaleza, siempre he jugado de central. Con Míchel jugué de lateral y me sentí cómodo. Ahora, de pivote también. Creo que es la posición donde más tengo que trabajar. Te diría que central o lateral“.

Cabe destacar que Éric García ha jugado más como defensor central a lo largo de esta temporada (13 partidos). Sin embargo, ha disputado bastantes encuentros como volante central (8) y hasta supo hacerlo también como lateral derecho (5) e izquierdo (1).

Las declaraciones más importantes de Éric García en rueda de prensa

“Si está disponible, mejor para todos. Juegue o no, tampoco va a cambiar la manera como enfocamos el partido”. Sobre la espina del último Clásico: “El último Clásico lo ganaron ellos, nos dolió. No es ser favoritos o no, sino que si hacemos las cosas bien creo que es un equipo difícil de ganar”.

“El último Clásico lo ganaron ellos, nos dolió. No es ser favoritos o no, sino que si hacemos las cosas bien creo que es un equipo difícil de ganar”. Sobre su crecimiento bajo las órdenes de Flick: “Flick me ha dado confianza y minutos. Mi trabajo era demostrar lo que tengo. Lo he aprovechado al máximo. Estoy en un buen momento, pero puedo seguir mejorando”.

“Flick me ha dado confianza y minutos. Mi trabajo era demostrar lo que tengo. Lo he aprovechado al máximo. Estoy en un buen momento, pero puedo seguir mejorando”. Sobre el valor del título para el grupo: “Este título te da aire, más confianza. Es importante para todos nosotros. Somos un equipo muy joven, nos daría un impulso más”.

“Este título te da aire, más confianza. Es importante para todos nosotros. Somos un equipo muy joven, nos daría un impulso más”. Sobre lo que les dijo Joan Laporta antes de la final: “Simplemente nos ha dicho que tenemos que ganar”.

“Simplemente nos ha dicho que tenemos que ganar”. Un periodista le agradeció a él y a todo FC Barcelona por su presencia en Arabia Saudita. Le terminó pidiendo una fotografía a Éric García y éste accedió.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

FC Barcelona vs. Real Madrid se juega este domingo 11 de enero del 2026 por la final de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City de Yeda. El partido comienza a las 14:00 horas (Lima).

¿Dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver en vivo por los siguientes lugares y países:

Argentina , Paraguay y Uruguay : Flow Sports (Flow).

, y : Flow Sports (Flow). Bolivia : Unitel En Vivo.

: Unitel En Vivo. Brasil : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Chile : MegaGO

: MegaGO Colombia : Win Sports y Win Play.

: Win Sports y Win Play. Ecuador : Canal del Fútbol.

: Canal del Fútbol. Perú : América Televisión, América TVGO y Movistar Deportes.

: América Televisión, América TVGO y Movistar Deportes. Venezuela : Meridiano Televisión y Venevisión.

: Meridiano Televisión y Venevisión. México y Centroamérica : Sky Sports y Sky+.

y : Sky Sports y Sky+. Estados Unidos : ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV, ABC y ABC App.

: ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV, ABC y ABC App. España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y M+ LALIGA TV.

