Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de España

Jugador del FC Barcelona se rebela contra Hansi Flick: “Es donde más tengo que trabajar”

Éric García habló en rueda de prensa antes de la final de la Supercopa de España ante Real Madrid. Hubo un recado para el DT, Hansi Flick.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona.
© Getty ImagesHansi Flick, entrenador de FC Barcelona.

La final de la Supercopa de España tendrá una vez más a FC Barcelona y al Real Madrid. En la previa al duelo, hubo ruedas de prensa de parte de ambos equipos donde Éric García tomó la palabra por el lado de los ‘Culés’. Entre sus declaraciones, sorprendió al hablar sobre su polifuncionalidad cuando Hansi Flick lo ha utilizado en distintos puestos del campo.

Publicidad

FC Barcelona y Real Madrid se medirán en la final de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudita en busca del título. Éric García apunta a ser titular en este duelo, una fija que ha tenido Hansi Flick durante toda la temporada sea como defensor central, lateral o hasta volante central.

Tweet placeholder

Precisamente, la polifuncionalidad fue uno de los temas que Éric García buscó dejar en claro durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Si bien se mostró abierto a jugar en cualquier lugar que le pida el entrenador, aclaró que tiene una preferencia en cuanto a dónde jugar.

Publicidad

No tengo pistas de dónde jugaré, tampoco lo diría. Me siento bien y cómodo. El míster valora que pueda adaptarme a varias posiciones. Me pide cosas distintas. En el centro del campo, tener control, reducir los contragolpes del rival… Veremos dónde toca mañana”, dijo.

Y luego, ante otra pregunta sobre el tema, reveló: “Por naturaleza, siempre he jugado de central. Con Míchel jugué de lateral y me sentí cómodo. Ahora, de pivote también. Creo que es la posición donde más tengo que trabajar. Te diría que central o lateral“.

Publicidad
Pronósticos Barcelona vs Real Madrid: se define la Supercopa de España 2026 en un nuevo Clásico

ver también

Pronósticos Barcelona vs Real Madrid: se define la Supercopa de España 2026 en un nuevo Clásico

Cabe destacar que Éric García ha jugado más como defensor central a lo largo de esta temporada (13 partidos). Sin embargo, ha disputado bastantes encuentros como volante central (8) y hasta supo hacerlo también como lateral derecho (5) e izquierdo (1).

Las declaraciones más importantes de Éric García en rueda de prensa

  • Sobre la presencia de Mbappé: “Si está disponible, mejor para todos. Juegue o no, tampoco va a cambiar la manera como enfocamos el partido”.
  • Sobre la espina del último Clásico: “El último Clásico lo ganaron ellos, nos dolió. No es ser favoritos o no, sino que si hacemos las cosas bien creo que es un equipo difícil de ganar”.
  • Sobre su crecimiento bajo las órdenes de Flick: “Flick me ha dado confianza y minutos. Mi trabajo era demostrar lo que tengo. Lo he aprovechado al máximo. Estoy en un buen momento, pero puedo seguir mejorando”.
  • Sobre el valor del título para el grupo: “Este título te da aire, más confianza. Es importante para todos nosotros. Somos un equipo muy joven, nos daría un impulso más”.
  • Sobre lo que les dijo Joan Laporta antes de la final: “Simplemente nos ha dicho que tenemos que ganar”.
  • Un periodista le agradeció a él y a todo FC Barcelona por su presencia en Arabia Saudita. Le terminó pidiendo una fotografía a Éric García y éste accedió.
Publicidad
Tweet placeholder

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

FC Barcelona vs. Real Madrid se juega este domingo 11 de enero del 2026 por la final de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City de Yeda. El partido comienza a las 14:00 horas (Lima).

¿Dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver en vivo por los siguientes lugares y países:

Publicidad
  • ArgentinaParaguay y Uruguay: Flow Sports (Flow).
  • Bolivia: Unitel En Vivo.
  • Brasil: Disney+ Premium.
  • Chile: MegaGO
  • Colombia: Win Sports y Win Play.
  • Ecuador: Canal del Fútbol.
  • Perú: América Televisión, América TVGO y Movistar Deportes.
  • Venezuela: Meridiano Televisión y Venevisión.
  • México y Centroamérica: Sky Sports y Sky+.
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV, ABC y ABC App.
  • España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y M+ LALIGA TV.

Datos claves

  • Éric García prefiere jugar como defensa central o lateral ante el Real Madrid.
  • 11 de enero se juega la final de la Supercopa de España en Yeda.
  • 14:00 horas (Lima) inicia el partido oficial en el estadio King Abdullah Sports City.
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Por qué no está Hansi Flick en el banco de suplentes de FC Barcelona en el Clásico
Fútbol europeo

Por qué no está Hansi Flick en el banco de suplentes de FC Barcelona en el Clásico

Las 7 bajas en Barcelona para el Clásico ante Real Madrid y qué lesión tiene cada uno
Fútbol europeo

Las 7 bajas en Barcelona para el Clásico ante Real Madrid y qué lesión tiene cada uno

Con hat-trick de Fermín López y doblete de Rashford, Barcelona le dio una paliza al Olympiacos
Champions League

Con hat-trick de Fermín López y doblete de Rashford, Barcelona le dio una paliza al Olympiacos

Golazo de Alan Cantero ante Independiente en Uruguay
Alianza Lima

Golazo de Alan Cantero ante Independiente en Uruguay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo