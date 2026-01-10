¿Se suspende Alianza Lima vs. Independiente? Última hora y minuto a minuto EN VIVO y GRATIS Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima e Independiente miden fuerzas el día de hoy en el marco de la Serie Río de la Plata 2026. El torneo internacional de verano es uno de los más esperados en el continente ya que es parte de las pretemporadas de los equipos que la disputan, así que el partido de esta noche promete. Además, no perdamos de vista que será el debut de Pablo Guede en el banquillo blanquiazul.
A continuación, podrás seguir todas las incidencias del encuentro que a estas alturas del día correría cierto nivel de riesgo de que se pueda jugar debido al clima que hay en Montevideo. Fuertes vientos y lluvias intensas azotan la capital de Uruguay y se espera que durante las próximas horas se pueda confirmar o no la realización del evento deportivo con total normalidad
Gracias a la plataforma de ‘Disney+‘ podrás seguir todos los partidos que Alianza Lima disputará en la Serie Río de la Plata 2026.