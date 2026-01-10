¿Se suspende Alianza Lima vs. Independiente? Última hora y minuto a minuto EN VIVO y GRATIS Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima e Independiente se enfrentan en el debut de la Serie Río de la Plata 2026. A continuación, no te pierdas ningún detalle de la previa y sigue las incidencias del mismo partido.

Conoce cuál es la expectativa de que finalmente se pueda jugar o no el duelo de esta noche entre Alianza Lima vs. Independiente en Montevideo.

A horas del inicio del duelo entre Alianza Lima vs. Independiente, se aprecia una lluvia potente en la ciudad de Montevideo.

Alianza Lima e Independiente contarán con los siguientes jugadores para encarar el debut de esta noche y el resto de la Serie Río de la Plata 2026.

Las novedades del clima en Montevideo a pocas horas para el duelo entre Alianza Lima vs. Independiente en el Estadio Parque Viera.

Las últimas informaciones aseguran que el partido entre Alianza Lima vs. Independiente de esta noche si se jugaría por cómo viene dándose el clima ahora mismo en la ciudad de Montevideo.

El Estadio Parque Viera de Montevideo empieza a mostrarse a horas de que inicie el partido entre Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026.

El clima en la ciudad de Montevideo empieza a mejorar conforme transcurren los minutos y todo parece indicar que el duelo entre Alianza Lima vs. Independiente sí se jugará.

Alianza Lima e Independiente miden fuerzas el día de hoy en el marco de la Serie Río de la Plata 2026. El torneo internacional de verano es uno de los más esperados en el continente ya que es parte de las pretemporadas de los equipos que la disputan, así que el partido de esta noche promete. Además, no perdamos de vista que será el debut de Pablo Guede en el banquillo blanquiazul.

A continuación, podrás seguir todas las incidencias del encuentro que a estas alturas del día correría cierto nivel de riesgo de que se pueda jugar debido al clima que hay en Montevideo. Fuertes vientos y lluvias intensas azotan la capital de Uruguay y se espera que durante las próximas horas se pueda confirmar o no la realización del evento deportivo con total normalidad

Gracias a la plataforma de ‘Disney+‘ podrás seguir todos los partidos que Alianza Lima disputará en la Serie Río de la Plata 2026.