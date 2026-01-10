Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Serie Río de la Plata

Alianza Lima sufre por la lesión de Fernando Gaibor: duró 14 minutos ante Independiente

Tuvo que salir del partido y fue reemplazado por Jesús Castillo. Salió por sus propios medios, pero sería una lesión muscular.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Fernando Gaibor se retiró a los 15 minutos de juego.
© Disney+Fernando Gaibor se retiró a los 15 minutos de juego.

Fernando Gaibor causa la primera baja por lesión en Alianza Lima en un partido. Duró apenas 14 minutos del partido ante Independiente por la Serie Río de la Plata en Montevideo y tuvo que ser reemplazado por Jesús Castillo. Primera preocupación para el entrenador Pablo Guede en esta pretemporada.

Publicidad

En el inicio del partido, Fernando Gaibor tuvo un cruce en donde tuvo que trabar fuerte con el mediocampista de Independiente, Mateo Pérez Curci. Si bien se quedó con el balón, su pierna derecha pagó las consecuencias.

Imagen
El cruce entre Gaibor y Pérez Curci (Disney+).

Hizo señas al banco de suplentes y, tras ver que no pudo volver bien en un ataque del ‘Rojo’, se tiró al suelo y pidió el cambio. Tras la atención médica, se decidió su salida para el ingreso de Jesús Castillo.

Publicidad

Afortunadamente, el ecuatoriano pudo salir por sus propios medios del campo de juego y no se lo vio renguear. Por lo tanto, se trata de una lesión muscular, pero que no sería tan grave como se puede pensar. De todas maneras, será para seguir de cerca su recuperación.

Fernando Gaibor, criticado por hinchas de Independiente

Para Fernando Gaibor, este era un partido especial por tratarse de un exclub suyo. Cabe recordar que llegó a Independiente en 2018 a cambio de 4.2 millones de dólares pagados a Emelec de Ecuador. Sin embargo, en el ‘Rojo’ no dejó un buen recuerdo y algunos hinchas se manifestaron en redes sociales.

Luis Advíncula fue claro sobre el motivo por el que eligió Alianza Lima: “Porque me…”

ver también

Luis Advíncula fue claro sobre el motivo por el que eligió Alianza Lima: “Porque me…”

Que feo debe ser ver a Gaibor en tu equipo“, fue uno de los comentarios más duros que se leyó de un hincha del ‘Rojo’ de Avellaneda en la red social X (Twitter). Algunos, incluso, se sorprendieron por el monto de 4.2 millones de dólares que pagó Independiente por él.

Publicidad
Críticas a Gaibor de los hinchas de Independiente (X @mircko_).

Críticas a Gaibor de los hinchas de Independiente (X @mircko_).

Más críticas de los hinchas de Independiente a Gaibor (X @agustavoguerra).

Más críticas de los hinchas de Independiente a Gaibor (X @agustavoguerra).

Sorpresa por el monto que pagó Independiente por Gaibor (X @GianlucaAL27).

Sorpresa por el monto que pagó Independiente por Gaibor (X @GianlucaAL27).

Publicidad

Al final, el volante ecuatoriano rescindió su contrato a fines del 2020 para volver a su país y jugar en Guayaquil City. Luego, tuvo pasos por Independiente del Valle y Barcelona SC, antes de llegar a Alianza Lima a comienzos del 2025.

Datos claves

  • Fernando Gaibor salió lesionado tras jugar 14 minutos ante Independiente en Montevideo.
  • Jesús Castillo entró como sustituto en Alianza Lima por la Serie Río de la Plata.
  • 4.2 millones de dólares pagó Independiente a Emelec por Gaibor en el año 2018.
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Tuvo ofertas del extranjero, pero las rechazó y se compromete con Alianza Lima para todo el 2026
Alianza Lima

Tuvo ofertas del extranjero, pero las rechazó y se compromete con Alianza Lima para todo el 2026

"Es casi un hecho": Gaibor sorprende a Alianza Lima y se iría a este club
Liga 1

"Es casi un hecho": Gaibor sorprende a Alianza Lima y se iría a este club

¡Desalojo en Matute! La jugada maestra que planea Emelec para llevarse a Gaibor
Alianza Lima

¡Desalojo en Matute! La jugada maestra que planea Emelec para llevarse a Gaibor

Golazo de Alan Cantero ante Independiente en Uruguay
Alianza Lima

Golazo de Alan Cantero ante Independiente en Uruguay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo