Fernando Gaibor causa la primera baja por lesión en Alianza Lima en un partido. Duró apenas 14 minutos del partido ante Independiente por la Serie Río de la Plata en Montevideo y tuvo que ser reemplazado por Jesús Castillo. Primera preocupación para el entrenador Pablo Guede en esta pretemporada.

En el inicio del partido, Fernando Gaibor tuvo un cruce en donde tuvo que trabar fuerte con el mediocampista de Independiente, Mateo Pérez Curci. Si bien se quedó con el balón, su pierna derecha pagó las consecuencias.

El cruce entre Gaibor y Pérez Curci (Disney+).

Hizo señas al banco de suplentes y, tras ver que no pudo volver bien en un ataque del ‘Rojo’, se tiró al suelo y pidió el cambio. Tras la atención médica, se decidió su salida para el ingreso de Jesús Castillo.

Afortunadamente, el ecuatoriano pudo salir por sus propios medios del campo de juego y no se lo vio renguear. Por lo tanto, se trata de una lesión muscular, pero que no sería tan grave como se puede pensar. De todas maneras, será para seguir de cerca su recuperación.

Fernando Gaibor, criticado por hinchas de Independiente

Para Fernando Gaibor, este era un partido especial por tratarse de un exclub suyo. Cabe recordar que llegó a Independiente en 2018 a cambio de 4.2 millones de dólares pagados a Emelec de Ecuador. Sin embargo, en el ‘Rojo’ no dejó un buen recuerdo y algunos hinchas se manifestaron en redes sociales.

“Que feo debe ser ver a Gaibor en tu equipo“, fue uno de los comentarios más duros que se leyó de un hincha del ‘Rojo’ de Avellaneda en la red social X (Twitter). Algunos, incluso, se sorprendieron por el monto de 4.2 millones de dólares que pagó Independiente por él.

Críticas a Gaibor de los hinchas de Independiente (X @mircko_).

Más críticas de los hinchas de Independiente a Gaibor (X @agustavoguerra).

Sorpresa por el monto que pagó Independiente por Gaibor (X @GianlucaAL27).

Al final, el volante ecuatoriano rescindió su contrato a fines del 2020 para volver a su país y jugar en Guayaquil City. Luego, tuvo pasos por Independiente del Valle y Barcelona SC, antes de llegar a Alianza Lima a comienzos del 2025.

