Fernando Gaibor causa la primera baja por lesión en Alianza Lima en un partido. Duró apenas 14 minutos del partido ante Independiente por la Serie Río de la Plata en Montevideo y tuvo que ser reemplazado por Jesús Castillo. Primera preocupación para el entrenador Pablo Guede en esta pretemporada.
En el inicio del partido, Fernando Gaibor tuvo un cruce en donde tuvo que trabar fuerte con el mediocampista de Independiente, Mateo Pérez Curci. Si bien se quedó con el balón, su pierna derecha pagó las consecuencias.
Hizo señas al banco de suplentes y, tras ver que no pudo volver bien en un ataque del ‘Rojo’, se tiró al suelo y pidió el cambio. Tras la atención médica, se decidió su salida para el ingreso de Jesús Castillo.
Afortunadamente, el ecuatoriano pudo salir por sus propios medios del campo de juego y no se lo vio renguear. Por lo tanto, se trata de una lesión muscular, pero que no sería tan grave como se puede pensar. De todas maneras, será para seguir de cerca su recuperación.
Fernando Gaibor, criticado por hinchas de Independiente
Para Fernando Gaibor, este era un partido especial por tratarse de un exclub suyo. Cabe recordar que llegó a Independiente en 2018 a cambio de 4.2 millones de dólares pagados a Emelec de Ecuador. Sin embargo, en el ‘Rojo’ no dejó un buen recuerdo y algunos hinchas se manifestaron en redes sociales.
ver también
Luis Advíncula fue claro sobre el motivo por el que eligió Alianza Lima: “Porque me…”
“Que feo debe ser ver a Gaibor en tu equipo“, fue uno de los comentarios más duros que se leyó de un hincha del ‘Rojo’ de Avellaneda en la red social X (Twitter). Algunos, incluso, se sorprendieron por el monto de 4.2 millones de dólares que pagó Independiente por él.
Críticas a Gaibor de los hinchas de Independiente (X @mircko_).
Más críticas de los hinchas de Independiente a Gaibor (X @agustavoguerra).
Sorpresa por el monto que pagó Independiente por Gaibor (X @GianlucaAL27).
Al final, el volante ecuatoriano rescindió su contrato a fines del 2020 para volver a su país y jugar en Guayaquil City. Luego, tuvo pasos por Independiente del Valle y Barcelona SC, antes de llegar a Alianza Lima a comienzos del 2025.
Datos claves
- Fernando Gaibor salió lesionado tras jugar 14 minutos ante Independiente en Montevideo.
- Jesús Castillo entró como sustituto en Alianza Lima por la Serie Río de la Plata.
- 4.2 millones de dólares pagó Independiente a Emelec por Gaibor en el año 2018.