Llegando como el fichaje estelar de Alianza Lima, Cristian Benavente no ha marcado la diferencia en el plantel. Más en estos últimso partidos en el que no ha sido considerado por el estratega peruano Guillermo Salas. Si bien tuvo un debut prometedor con un golazo de tiro libre, el 'Chaval' cada día está más lejos de seguir en tienda íntima.

Fichado por Alianza Lima hasta diciembre del 2022, Cristian Benavente parece tener todo listo para hacer maletas y dejar la institución de La Victoria. Con pocos minutos en el campo de juego y menos partidos como titular, las estadísticas son claras con el 'Chaval': no ha sido un buen año para él.

Anotando solamente seis tantos en la actual temporada de la Liga 1, Cristian Benavente no tuvo la regularidad que se esperaba. Partiendo solamente 12 veces como titular, la mayoría de ellas con el técnico Carlos Bustos a cargo, el 'Chaval' disputó en total 1077 minutos de juego, ingreso 14 veces y fue cambiado en 10 ocasiones.

De esta manera, no cuadrando sus números en Alianza Lima, Cristian Benavente no continuará en el plantel blanquiazul. Más todavía recordando el sueldo que tiene y la inversión que hicieron para traerlo, las sumas y restas no cuadran y el 'Chaval' partiría a final de la temporada.

Seguramente continuando jugando en el Perú, lo más probable es que Cristian Benavente sea fichado por algún otro club de la Liga 1. Siendo conscientes que no ocupa plaza de extranjero, ese punto es muy favorable para el 'Chaval', que ya está lejos de seguir en Alianza Lima.