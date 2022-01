El delantero argentino Hernán Barcos parece haber cambiado de decisión y no le molestaría retirarse en Alianza Lima

Hernán Barcos es una de las figuras en Alianza Lima. Su desempeño, en el conjunto ‘blanquiazul’, fue determinante para conducir a los dirigidos por el estratega argentino Carlos Bustos al título nacional. El ‘Pirata’ habló sobre retiro, que no parece para nada cercano, y tiene en mente hacerlo con los ‘íntimos’, institución a la cual le ha tomado mucho cariño.

En un inicio, Hernán Barcos tenía pensado retirarse en Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero la conexión que hizo con Alianza Lima lo tiene en la incertidumbre. “Siempre dije que me quería retirar en Liga de Quito, pero a veces las cosas no suceden como planeas. Alianza Lima es un club que me abrazó cuando más lo necesité y si se da la oportunidad de retirarme aquí, bienvenido sea”, declaró el delantero de 37 años a GOLPERU.

Hernán Barcos tiene historia con LDU de Quito, por ese motivo está como parte de su plan profesional en retirarse en el equipo ecuatoriano. El delantero argentino permaneció por 4 temporadas en la institución blanca donde alcanzó su mejor nivel futbolístico y también conquistó dos campeonatos nacionales y también gano la Recopa Sudamericana.

“Las redes sociales sueltan mucha especulación. LDU necesita renovarse constantemente. Barcos ya es pasado y le gusta decir cualquier cosa en redes y en prensa que no van con los hechos de lo que pasó”, dijo Esteban Paz, dirigente en LDU de Quito, sobre el delantero argentino quien tiene aún en sus planes retirarse en el conjunto ecuatoriano.

De momento, Hernán Barcos tiene mucho que ofrecerle a Alianza Lima, dentro del terreno de juego, pero en un futuro se sabrá la real decisión del ‘Pirata’ y dónde colgará los chimpunes el atacante, si será en LDU de Quito como decía en un comienzo o tal vez se queda en Perú y jugaría su último partido con los ‘íntimos’.

Inicio de Alianza Lima en la Liga 1

Empezando la temporada 2022 de la Liga 1 en la primera semana de febrero, Alianza Lima iniciará el año deportivo enfrentando a Sport Boys del Callao. Jugando de visita, el cuadro íntimo irá por los tres primeros puntos en pro de la revalidación de su título obtenido en el 2021. En la segunda fecha chocará ante Sporting Cristal y por la tercera se medirá ante Carlos Stein.