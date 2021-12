Alianza Lima estuvo a nada de contratar al volante de la Selección Peruana, Raziel García. Pero el jugador ex Cienciano del Cusco decidió esperar un poco más y probar suerte en el extranjero. Por eso, ahora es nuevo jugador del Deportes Tolima.

El motivo principal de esta situación es uno solo, su evolución profesional: "Me hubiese gustado ir a Alianza, pero tengo que seguir avanzando. Si bien es cierto, Alianza Lima es el mejor equipo que hay en el Perú, pero el fútbol colombiano está en un nivel superior y por eso es la decisión".

Además, agradeció también el interés mostrado, sin embargo, su idea ya estaba tomada desde que salió del 'Papá de América' este 2021: "Habían conversaciones bastantes avanzadas, pero surgieron opciones en el extranjero y la prioridad era salir del país".

Finalmente, García realizó un análisis sobre el mercado donde está llegando: "El fútbol colombiano me va a ayudar a crecer, a mejorar, eso es lo que estoy buscando. Sé que me va a ir bien y espero luego dar un salto a una mejor liga. Las referencias que tengo del Deportes Tolima son muy buenas y es algo que me ayudó a tomar la decisión. Tuvo mucho que ver que juegue en un torneo internacional, es un plus, espero adaptarme lo antes posible al fútbol colombiano".