Su nombre casi no era mencionado porque la inactividad lo golpeó desde un comienzo. Cristian Benavente no puede estar más feliz, solo comparable como cuando fue referenciado por el hincha blanquiazul en su auspicioso debut con camiseta íntima en el Descentralizado.

El Chaval está trabajando de forma incansable para hallar un regreso importante, no ser solo un ave de paso. Aquella que no marque diferencia en un universo donde se le exige por su talento, y pasado. El presente no es tan lúcido, pero solo dependerá de él.

Con pasado en la Selección Peruana, formación en el Real Madrid, y diversas horas de vuelo internacional. Luego de estar en para, Benavente podrá decir que esta vez tiene motivos para sacarse el comentario negativo de encima. Confiamos en que será así.

Ahora, vamos con el detallado de la información que le gusta al hincha íntimo. Lo cuenta el periodista deportivo, Gerson Cuba: “Alianza Lima no descansa y mañana vuelve a los entrenamientos, Santiago García presenta una molestia muscular y será evaluado en estos días”.

Acá estamos viendo lo que la gente desea saber. Para cuándo estará regresando el exfutbolista del Pyramids de Egipto, a quien le sienten los pasos cerca: “Cristian Benavente llegará en las próximas semanas, ya tuvo comunicación con el CT y está recuperándose de forma positiva”