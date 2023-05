Alianza Lima le propinó una tremenda goleada de 3-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Apertura. Con este resultado, los trujillanos terminaron muy enojados, porque para ellos el árbitro del partido tuvo responsabilidad de que se diera este resultado.

Es que para el atacante carlista, Matías Succar aseguró que el juez principal Jordi Espinoza, los perjudicó al cobrar un penal inexistente al minuto de juego, haciendo que los planes que tenían para lograr algo positivo en Matute, cambien

“La verdad que veníamos con un envión anímico importante, habíamos ganado tres partidos seguidos. Venimos a proponer desde el primer minuto, pero de verdad que es increíble que nos cobren un penal que no fue al minuto de juego. Nos trastoca los planes que teníamos, luego tuvimos la mala suerte del segundo gol, pero siento que en el primer tiempo no nos superaron y aun así nos fuimos con un 2-0 abajo, y bueno, el segundo tiempo ya fue un poco de trámite. No nos pudimos reponer de todos esos golpes”, manifestó para Liga 1 Max.

No obstante, el delantero contó que fueron a preguntarle al referee el motivo de sancionar esa acción al inicio del compromiso, revelando que este no les dijo nada

“El árbitro no nos dijo nada, pero lo que todos nos dicen es que no fue penal, menos al minuto de juego, o sea como empieza el partido así, nos estamos jugando un campeonato, tenemos la ilusión de ser campeones, pero te cobran un penal que no es y no lo entiendo la verdad”, expresó.

Por último, Succar comentó que a pesar de este incidente, aun el plantel tricolor sigue con la ilusión de poder salir campeón de esta primera parte de la Liga 1, por lo que afirmó que seguirán trabajando para conseguir los resultados necesarios.

“Estamos con la ilusión intacta, no vamos a dejar que esto nos golpee. Se nos vienen tres partidos en casa, el grupo sigue unido y nada, vamos a ir partido a partido como lo veníamos haciendo”, sostuvo.