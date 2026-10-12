Alineaciones de Atlético de Madrid y Manchester United por la Champions League: formaciones probables

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Atlético de Madrid vs. Manchester United este martes 13 de octubre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano desde las 14:00 hora de Perú por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Atlético de Madrid y Manchester United

Atlético de Madrid viene de caer 1-2 ante Liverpool.

Manchester United viene de ganarle 4-0 a Sabah FK.

Las alineaciones de Atlético de Madrid y Manchester United

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, David Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Alex Baena, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Julian Alvarez, Lee Kang-in. DT: Diego Simeone.

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Leny Yoro, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo. DT: Michael Carrick.

Suplentes de Atlético de Madrid: Jonathan David, Koke, Pablo Barrios, Juan Musso, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza Martinez Moya, Alexander Sorloth, Ademola Lookman, Arnau Ortiz, Morten Hjulmand, Robin Le Normand, Salvador Esquivel Gamez, Daniel Martinez Moreno, Arnau Sola.

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Suplentes de Manchester United: Harry Maguire, Mason Mount, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Karl Darlow, Andrey Santos, Carlos Baleba, Ayden Heaven, Shea Lacey, Tyler Fletcher, Harry Amass, Dermot Mee.

La previa de Atlético de Madrid y Manchester United: todo lo que hay que saber