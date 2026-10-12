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Alineaciones de Inter y Brujas por la Champions League: formaciones probables

Inter y Brujas se enfrentan este martes 13 de octubre en el Stadio Giuseppe Meazza por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Inter vs. Brugge, Champions League
Inter vs. Brugge, Champions League

Se viene Inter vs. Brujas este martes 13 de octubre en el Stadio Giuseppe Meazza desde las 14:00 hora de Perú por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Inter y Brujas

Inter viene de caer 1-2 ante Real Madrid.

Brujas viene de caer 2-3 ante Aston Villa.

Las alineaciones de Inter y Brujas

Inter (3-5-2): Josep Martinez, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Manuel Akanji, Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Andy Diouf, Marcus Thuram, Lautaro Martinez. DT: Cristian Chivu.

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Brujas (4-2-3-1): Yann Sommer, Joaquin Seys, Brandon Mechele, Lee Han-beom, Kyriani Sabbe, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Freddie Potts, Nicolo Tresoldi, Jan Virgili, Carlos Forbs. DT: Ivan Leko.

Suplentes de Inter: Benjamin Pavard, Aleksandar Stankovic, Petar Sucic, Luis Henrique, Raffaele Di Gennaro, Ange-Yoan Bonny, Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto, Ivan Provedel, Mattia Marello, Francesco Pio Esposito, Djed Spence.

Suplentes de Brujas: Cheveyo Tsawa, Romeo Vermant, Wisdom Mike, Nordin Jackers, Hugo Siquet, Samba Coulibaly, Jorne Spileers, Lynnt Audoor, Mamadou Diakhon, Andrej Vasovic, Felix Lemarechal, Argus Vanden Driessche.

La previa de Inter y Brujas: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 13 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Próximo partido de Inter: vs. Shakhtar Donetsk, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Brujas: vs. Lens, miércoles 21 de octubre
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