Alineaciones de LASK y Liverpool por la Champions League: formaciones probables

Se viene LASK vs. Liverpool este miércoles 14 de octubre desde las 11:45 hora de Perú por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan LASK y Liverpool
LASK viene de caer 0-1 ante AEK Athens.
Liverpool viene de ganarle 2-1 a Atlético de Madrid.
Las alineaciones de LASK y Liverpool
LASK (5-3-2): Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Joao Alemao, Andres Andrade, Kasper Jorgensen, Yvan Dibango, Sascha Horvath, Christoph Lang, Robert Ljubičić, Saša Kalajdžić, Samuel Adeniran. DT: Dietmar Kühbauer.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Miloš Kerkez, Virgil Van Dijk, Jérémy Jacquet, Ronald Araujo, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Lewis Koumas, Bradley Barcola, Víctor Muñoz. DT: Andoni Iraola.
Suplentes de LASK: Moses Usor, George Bello, Miguel Freckleton, Melayro Bogarde, Kryštof Daněk, Alessandro Schoepf, Manoel Verhaeghe, Daniel Elfadli, Florian Flecker, Tobias Schützenauer, Nael Kane, Fabian Schillinger.
Suplentes de Liverpool: Rio Ngumoha, Dominik Szoboszlai, Kostas Tsimikas, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Treymaurice Nyoni, Luke Chambers, James McConnell, Jayden Danns, Joe Gomez, Wellity Lucky.
La previa de LASK y Liverpool: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Historial: 2 cruces — LASK ganó 0, Liverpool ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 30/11/2023: Liverpool 4-0 LASK
- Próximo partido de LASK: vs. Sporting, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Liverpool: vs. Villarreal, martes 20 de octubre