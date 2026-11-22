Liverpool y Manchester United se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Anfield, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Manchester United este domingo 22 de noviembre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield.

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Liverpool llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Manchester United tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Liverpool ganó 3-1 como visitante ante Crystal Palace. El conjunto marcha 5° con 18 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Arsenal.

Manchester United viene de empatar 4-4 como local ante Aston Villa. El equipo ocupa el puesto 19 con 8 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Chelsea.

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El historial entre Liverpool y Manchester United

Liverpool y Manchester United se enfrentaron 194 veces en los últimos años: 65 triunfos de Liverpool, 75 de Manchester United y 54 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 Manchester United vs. Liverpool 3-2 Premier League 19/10/2025 Liverpool vs. Manchester United 1-2 Premier League 05/01/2025 Liverpool vs. Manchester United 2-2 Premier League 01/09/2024 Manchester United vs. Liverpool 0-3 Premier League 03/08/2024 Manchester United vs. Liverpool 0-3 Club Friendlies 07/04/2024 Manchester United vs. Liverpool 2-2 Premier League 17/03/2024 Manchester United vs. Liverpool 4-3 FA Cup 17/12/2023 Liverpool vs. Manchester United 0-0 Premier League 05/03/2023 Liverpool vs. Manchester United 7-0 Premier League 22/08/2022 Manchester United vs. Liverpool 2-1 Premier League

Horario del partido

Perú: 11:30 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 09:00 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis