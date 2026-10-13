Alineaciones de Roma y Real Madrid por la Champions League: formaciones probables

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Roma vs. Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico desde las 14:00 hora de Perú por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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