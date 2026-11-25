Una reciente información asegura que desde Alianza Lima iniciaron conversaciones oficiales con el entorno de André Carrillo pensando en la siguiente temporada. Conoce más detalles de la situación.

A la espera de que se disputen los playoffs de la Liga 1 y con los equipos implicados preparándose para conseguir el objetivo, la noticia del día de hoy tiene que ver con Alianza Lima y la enorme posibilidad de repatriar a André Carrillo. Si bien hasta hace un tiempo parecía un escenario complicado, ahora se pudo conocer que hasta ya se habrían dado conversaciones al respecto.

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Es importante tener en cuenta que André Carrillo pertenece actualmente a las filas de Corinthians y que su vínculo contractual termina en el próximo mes de diciembre. Además, informaciones desde Brasil indicaban que una renovación se veía difícil y por ello es que Alianza Lima tendría la primera opción para contratarlo de cara la temporada 2027 sabiendo que llegaría totalmente libre.

Fuente: Corinthians.

Las revelaciones sobre el interés de Alianza Lima en André Carrillo

“¡SONARON LOS TAMBORES! Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la ‘Culebra’, cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año”; fue la información compartida por el periodista José Varela a través de ‘X’, quien por cierto siempre tiene datos verídicos de la interna de Matute.

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¡SONARON LOS TAMBORES! Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la ‘Culebra’, cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año. pic.twitter.com/eXXxeLxQaf — José Varela (@theatharis) November 25, 2026

Asimismo, el comunicador Diego Sotomayor secundó esta revelación en sus redes sociales. “André Carrillo llegará a Alianza Lima 2027. Jugará en el medio como lo viene haciendo en Corinthians y la Selección Peruana. Gaibor, Pavez y Burlamaqui también estarán en la mitad de la cancha. ¿Aún así Jesús Castillo aceptará renovar sabiendo que no es la primera opción?”.

André Carrillo llegará a Alianza Lima 2027. Jugará en el medio como lo viene haciendo en Corinthians y la selección peruana. Gaibor, Pavez y Burlamaqui también estarán en la mitad de la cancha. ¿Aún asi Jesús Castillo aceptará renovar sabiendo que no es la primera opción? 👀 — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) November 25, 2026

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¿André Carrillo es hincha de Alianza Lima?

Si bien fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima y claramente existe un sentimiento importante de por medio, en una entrevista de mayo del año 2025 fue el propio André Carrillo quien confesó que Al-Hilal era el gran club de sus entrañas. La declaración sorprendió a todos, sobre todo a los hinchas blanquiazules y luego se dio una explicación de esta respuesta.

“El equipo de mis amores es Al Hilal. No voy a ocasionar ninguna polémica. No puedo decir Alianza Lima porque después la puerta de los ‘cremas’ está abierta más tarde, uno nunca sabe. A Arabia capaz no vuelva. A Perú sí voy a volver“; expresó ‘La Culebra‘ en el programa ‘La Fe de Cuto‘ respecto a una chance de quizá llegar a Universitario de Deportes, aunque ahora ha quedado claro que desde Matute lo tienen bien en la mira para la temporada 2027.

¿Cruza la vereda? André Carrillo 🐍 encendió la polémica al revelar que Alianza Lima no es el club de sus amores y dejó abierta la posibilidad de llegar a Universitario en su regreso al fútbol peruano 🔥.



📹: La fe del Cuto pic.twitter.com/Kl830CL0zy — Martín Cojal Cabrera ✍🏽 (@madco07) May 21, 2025

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