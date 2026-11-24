Man City recibe a Napoli este martes 24 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City necesita ganar para meterse de lleno en zona de octavos, y lo tiene a mano frente a un Napoli que llega golpeado en Europa. El Etihad suele ser una plaza complicada para cualquiera, y esta vez el objetivo es volver a encaminar el paso en la fase de liga.
Los puntos pesan para los dos, aunque por motivos distintos: a los ingleses les sirve para escalar posiciones, a los italianos para no complicarse más la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Man City viene de un triunfo ajustado 3-2 ante RB Leipzig que le permitió cortar la mala racha de la fecha anterior, cuando cayó 2-4 como local frente a PSG. Esa derrota dejó en evidencia que el equipo todavía no encuentra regularidad puertas adentro del Etihad, algo que buscará revertir en esta fecha 5 con los nueve puntos acumulados hasta ahora.
Napoli atraviesa un presente irregular en la competencia: cayó 1-4 como visitante ante Porto en su último compromiso y antes había perdido también contra Villarreal. El único alivio fue el 4-3 como local ante Bodo Glimt, una muestra de que el equipo puede generar peligro pero también sufre atrás. Con apenas 3 puntos en cuatro presentaciones, está 27° y necesita revertir la imagen lejos de Nápoles.
El historial entre Man City y Napoli
El historial entre ambos lo domina Man City, que ganó 3 de los 5 enfrentamientos directos, con un empate y una sola victoria para Napoli. En materia de goles también hay diferencia clara: 10 a favor de los ingleses contra 6 del equipo italiano.
El antecedente más reciente es de la fase de grupos 2025, cuando Man City se impuso 2-0. Antes de eso, los cruces databan de 2017 y 2011, con resultados parejos que incluyeron una victoria para cada lado y un empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/09/2025
|Man City vs. Napoli
|2-0
|UEFA Champions League
|01/11/2017
|Napoli vs. Man City
|2-4
|UEFA Champions League
|17/10/2017
|Man City vs. Napoli
|2-1
|UEFA Champions League
|22/11/2011
|Napoli vs. Man City
|2-1
|UEFA Champions League
|14/09/2011
|Man City vs. Napoli
|1-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Costa Rica: ESPN2, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN2, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN2, Disney+ Premium, Rush Sports 3
- El Salvador: ESPN2, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Man City y Napoli se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Man City suma 9 puntos en el torneo.
- Napoli suma 3 puntos en el torneo.