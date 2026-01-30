Así quedaron los cruces de los playoffs eliminatorios tras el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26

La UEFA Champions League 2025-26 ya conoce los cruces de los playoffs eliminatorios o 16avos de final. Luego del final de la fase liga, los clubes que terminaron entre las posiciones 9 y 24 deberán enfrentarse entre sí. El sorteo realizado este viernes 30 de enero en Nyon, Suiza, definió dichos enfrentamientos.

Publicidad

Publicidad

Entre los cruces más destacados, aparece la revancha entre Real Madrid y Benfica, ese duelo tan emocionante que tuvo la última fecha de la fase liga, que se definió con el gol del arquero Anatoli Trubin. También habrá un duelo francés entre PSG y Mónaco.

Así quedaron los cruces de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26

Benfica vs. Real Madrid

Bodø/Glimt vs. Inter

Publicidad

Publicidad

AS Mónaco vs. PSG

Qarabag FK vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

ver también Así quedaron los octavos de final y los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26: clasificados y eliminados

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juegan los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26?

Los playoffs eliminatorios o dieciseisavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugarán a doble partido. El equipo cabeza de serie jugará el duelo de vuelta como local.

Los cruces de ida de los playoffs eliminatorios se disputarán los días martes 17 y miércoles 18 de febrero. En tanto, los de vuelta serán el martes 24 y miércoles 25 de febrero. Cada equipo jugará un partido el martes y otro el miércoles en esta ronda.

Así quedó el cuadro de las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League 2025-26

Cuadro de la UEFA Champions League 2025-26 (UEFA).

Publicidad

Publicidad

Así fue el procedimiento del sorteo de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26

Los cruces de la fase de eliminatorias se determinaron mediante el sorteo realizado este viernes 30 de enero, de acuerdo con los siguientes principios:

Los clubes se emparejan en función de su posición final en la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

Cabezas de serie : Real Madrid (9º), Inter (10º), PSG (11º), Newcastle (12º), Juventus (13º), Atlético de Madrid (14º), Atalanta (15º) y Bayer Leverkusen (16º).

: Real Madrid (9º), Inter (10º), PSG (11º), Newcastle (12º), Juventus (13º), Atlético de Madrid (14º), Atalanta (15º) y Bayer Leverkusen (16º). No cabezas de serie : Borussia Dortmund (17º), Olympiacos (18º), Brujas (19º), Galatasaray (20º), Mónaco (21º), Qarabag (22º), Bodø/Glimt (23º) y Benfica (24º).

: Borussia Dortmund (17º), Olympiacos (18º), Brujas (19º), Galatasaray (20º), Mónaco (21º), Qarabag (22º), Bodø/Glimt (23º) y Benfica (24º). Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18 .

. Puede haber cruces entre equipos de una misma federación nacional en los playoffs eliminatorios. A su vez, pueden repetirse enfrentamientos que ya se hayan disputado en la fase liga.

Publicidad

Publicidad

Datos claves