Así quedaron los cruces de los playoffs eliminatorios tras el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26

La UEFA Champions League 2025-26 ya conoce los cruces de los playoffs eliminatorios o 16avos de final. Luego del final de la fase liga, los clubes que terminaron entre las posiciones 9 y 24 deberán enfrentarse entre sí. El sorteo realizado este viernes 30 de enero en Nyon, Suiza, definió dichos enfrentamientos.
Entre los cruces más destacados, aparece la revancha entre Real Madrid y Benfica, ese duelo tan emocionante que tuvo la última fecha de la fase liga, que se definió con el gol del arquero Anatoli Trubin. También habrá un duelo francés entre PSG y Mónaco.
Así quedaron los cruces de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26
- Benfica vs. Real Madrid
- Bodø/Glimt vs. Inter
- AS Mónaco vs. PSG
- Qarabag FK vs. Newcastle
- Galatasaray vs. Juventus
- Brujas vs. Atlético de Madrid
- Borussia Dortmund vs. Atalanta
- Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
¿Cuándo se juegan los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26?
Los playoffs eliminatorios o dieciseisavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugarán a doble partido. El equipo cabeza de serie jugará el duelo de vuelta como local.
Los cruces de ida de los playoffs eliminatorios se disputarán los días martes 17 y miércoles 18 de febrero. En tanto, los de vuelta serán el martes 24 y miércoles 25 de febrero. Cada equipo jugará un partido el martes y otro el miércoles en esta ronda.
Así quedó el cuadro de las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League 2025-26
Así fue el procedimiento del sorteo de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26
Los cruces de la fase de eliminatorias se determinaron mediante el sorteo realizado este viernes 30 de enero, de acuerdo con los siguientes principios:
- Los clubes se emparejan en función de su posición final en la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).
- Cabezas de serie: Real Madrid (9º), Inter (10º), PSG (11º), Newcastle (12º), Juventus (13º), Atlético de Madrid (14º), Atalanta (15º) y Bayer Leverkusen (16º).
- No cabezas de serie: Borussia Dortmund (17º), Olympiacos (18º), Brujas (19º), Galatasaray (20º), Mónaco (21º), Qarabag (22º), Bodø/Glimt (23º) y Benfica (24º).
- Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.
- Puede haber cruces entre equipos de una misma federación nacional en los playoffs eliminatorios. A su vez, pueden repetirse enfrentamientos que ya se hayan disputado en la fase liga.
Datos claves
- Real Madrid enfrentará al Benfica tras el sorteo del 30 de enero en Nyon.
- 17 al 25 de febrero se disputarán los partidos de ida y vuelta de playoffs.
- PSG y Mónaco jugarán un duelo francés tras quedar en los puestos 11 y 21.