La Champions League 2025/2026 cerró oficialmente su fase de liga tras disputarse la última jornada y dejó una tabla final cargada de sorpresas, potencias afirmadas y varios gigantes obligados a pasar por el camino largo para seguir soñando con la Orejona.

En lo más alto de la clasificación terminó Arsenal, que se quedó con el primer lugar gracias a una campaña sólida. Detrás apareció el Bayern Múnich en la segunda posición, seguido por Liverpool en el tercer puesto y Tottenham cuarto, confirmando el dominio de los clubes ingleses.

El top 8 lo completaron Barcelona (5°), Chelsea (6°), Sporting Lisboa (7°) y Manchester City (8°), equipos que lograron el gran objetivo: clasificar directamente a los octavos de final, evitando así una ronda extra que puede ser determinante tanto en lo físico como en lo mental.

De esta manera, la tabla final de la Champions League 2025/2026 no solo ordenó a los clasificados, sino que redefinió el mapa del poder en Europa: Arsenal liderando, varios favoritos obligados a remar desde los Playoffs y otros históricos despidiéndose.

Lista completa de eliminados y clasificados en la Champions League. (Foto: Fabrizio Romano)

La definición de la Champions League

Según el nuevo formato, los clubes ubicados del puesto 9° al 24° deberán disputar los Playoffs, una fase de eliminación directa a partidos de ida y vuelta que definirá a los ocho equipos restantes que se sumarán a los octavos de final.

En cambio, los equipos que terminaron del 25° al 36° lugar quedaron automáticamente eliminados, sin posibilidad de acceder a Europa League ni a ninguna otra competencia continental.

Equipos clasificados a los Playoffs de la Champions League

Son 16 los equipos clasificados a la ronda de Playoffs de la Champions League: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Equipos eliminados de la Champions League

Son doce los equipos eliminados de la Champions League: Marsella, Pafos, Union Saint, PSV, Athletic, Napoli, Copenhagen, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal, Kairat.

Datos claves

Arsenal terminó en primer lugar de la tabla liderando la clasificación oficial.

Bayern Múnich, Liverpool y Tottenham ocuparon los puestos del segundo al cuarto respectivamente.

Los equipos entre el puesto 9 y 24 disputarán los Playoffs de eliminación directa.

