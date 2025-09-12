Es tendencia:
A qué hora y dónde ver en vivo Juventus vs. Inter de Milán por la fecha 3 de la Serie A de Italia 2025-26

Uno de los clásicos de Italia se juega este sábado. Juventus recibe en Turín a Inter por la tercera fecha de la liga italiana.

Francisco Conceiçao y Lautaro Martínez, figuras de Juventus e Inter.
Este sábado 13 de setiembre se juega el clásico de Italia entre Juventus e Inter de Milán por la fecha 3 de la Serie A 2025-26. El escenario para este duelo es el Juventus Stadium donde la ‘Vecchia Signora’ se hizo fuerte en la primera fecha, mientras que los ‘Nerazzurri’ disputan su primer partido fuera de casa.

Juventus es uno de los cuatro equipos que han ganado en las dos primeras fechas (como Napoli, Roma y Cremonese). En casa, le ganó a Parma por 2-0 y viene de un éxito de visitante ante Genoa por 1-0. Por lo cual, dos triunfos para puntaje perfecto y sin recibir goles.

Inter, por su parte, tras el parón internacional, quiere recuperarse de la derrota sufrida a manos de Udinese en el Giuseppe Meazza por 2-1. Antes, en la primera jornada, había goleada también en casa por 5-0 a Torino. Esta es una buena oportunidad para dejar atrás las dudas que dejó en el partido anterior y volver a ponerse entre los equipos de arriba de tabla.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Inter de Milán por la Serie A 2025-26?

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:00 AM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 01:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 09:00 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:00 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 06:00 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 05:00 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 01:00 AM.
  • China: 12:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Juventus vs. Inter por la Serie A 2025-26?

Juventus vs. Inter, duelo clásico correspondiente a la fecha 3 de la Serie A 2025-26, se juega este sábado 13 de setiembre y se podrá ver en vivo por el pack premium de Disney+ para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

En tanto, para Estados Unidos va por DAZN USA, Amazon Prime Video y Paramount+. Por su parte, en España se puede disfrutar en vivo por DAZN España y Amazon Prime Video. Y en Italia se puede ver por DAZN Italia y por SKY Go.

Posibles alineaciones de Juventus vs. Inter por la Serie A 2025-26

JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Bremer, Lloyd Kelly; Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Joao Mário; Francisco Conceiçao, Kenan Yildiz; y Jonathan David. DT: Igor Tudor.

INTER: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicoló Barella, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

