Luis Díaz se luce con tremenda asistencia frente al Atalanta por la Champions League

Por los octavos de final de la Champions League se viene desarrollando una serie que parece más que definida en solo un partido. En este caso el cuadro de Bayern Múnich demostró ser demasiado superior a lo que es el conjunto de Atalanta, al cual dejaron en claro que están en dos ligas diferentes. Más bien, el atacante colombiano hizo de las suyas con tremendas jugadas de lujo.

A los 52 minutos del segundo tiempo, se vino una contra bastante buena para el conjunto visitante. Si bien no parecía tan prometedora ni peligrosa por la cantidad de italianos que había, se logró marcar la diferencia de gran forma con un lujo total de parte de Luis Díaz, que cambió todo el panorama con tan solo un movimiento.

Cuando parecía que el colombiano se había llenado de balón, ahí es donde dejó en claro su clase. Dando un toque de balón de lujo para habilitar a su compañero Nicalas Jackson, el cual consiguió hacer un certero remate que pudo derrotar las redes rivales para poder ya dejar casi en sentencia un partido que recién inicia en competencia.

Así fue la gran jugada del cuarto gol del Bayern Múnich:

Esta jugada tranquilamente fue trascendental para que el cuadro del Bayern termine una serie antes de tiempo. Esto después que se lleguen a marcar dos goles más de Olise y Musiala. Lo que termina demostrando un gran nivel del cuadro ‘Bávaro’ que es uno de los grandes candidatos para poder ganar esta Champions League.

Los números de Luis Díaz en Bayern Múnich

El Liverpool que comenzó perdiendo los octavos de final de la Champions League ante el Galatasaray debe estar arrepintiéndose de dejar ir al colombiano. Este se ha vuelto un elemento muy importante en el conjunto ‘Bávaro’, en el cual no deja de ser titular, aparte de siempre aparecer ya sea para hacer goles, así como para asistir a sus compañeros.

Luis Díaz festejando con Nicolas Jackson (Foto: Bayern Múnich)

En lo que va de la temporada sin contar lo que ha sido este partido ante el cuadro de Atalanta, ha hecho un total de 20 goles y 16 asistencias, lo cual es una cifra muy importante para un jugador. Lo que deja en claro su nivel de aporte que significa en la cancha. Ahora, si agregamos la asistencia ante los italianos sumaría un aporte de 37 participaciones de gol.

Datos Claves