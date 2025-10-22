Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025/2026 tras el triunfo del Real Madrid vs. Juventus

Real Madrid venció a Juventus en el partido más esperado de la fecha 3 de la Champions League. Imponiéndose en el estadio Santiago Bernabéu, Jude Bellingham abrió el camino del triunfo y el equipo de Xabi Alonso sumó tres nuevos puntos vitales.

Con el triunfo del Real Madrid ante Juventus se cerró la fecha 3 de la Champions League y con ello llegamos a un punto en el que se empiezan a perfilar los equipos que están tomando la delantera entre los ocho primeros que van directamente a octavos de final.

Antes, Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos, PSV aplastó 6-2 al Napoli y PSG goleó 7-2 al Leverkusen en Alemania. Hay que mencionar que cinco clubes mantienen resultado perfecto: PSG, Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Real Madrid.

Tabla de posiciones actualizada de la Champions League EN VIVO

Resultados fecha 3 de la Champions League

Fecha 4 de la Champions League