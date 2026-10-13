Aston Villa vs. Fenerbahce en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Aston Villa y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre, Aston Villa se mide con Fenerbahce con la chance de meterse entre los mejores puestos de la fase de liga de la Champions League.

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Los Villanos arrancaron con una victoria agónica y quieren confirmar que el buen arranque no fue casualidad, mientras que el conjunto turco necesita puntos para no quedar relegado desde temprano.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Aston Villa llega con el envión de un triunfo 3-2 como visitante ante el Brujas, resultado que lo dejó con 3 unidades y en la undécima posición. Un arranque sólido que el equipo inglés quiere sostener como local, en un torneo donde cada punto cuenta para meterse entre los puestos de privilegio.

Fenerbahce, en cambio, se quedó con un empate 1-1 de local frente a la Roma y apenas suma un punto, lo que lo ubica en el puesto 20. El equipo turco necesita sumar de visitante para no quedar demasiado lejos de la zona de clasificación en una competencia que recién arranca pero que no perdona los tropiezos tempranos.

El historial entre Aston Villa y Fenerbahce

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en enero de 2026, cuando Aston Villa se impuso 1-0 como visitante en Turquía. No hay demasiada historia reciente, pero ese antecedente marca que la última vez que se cruzaron los ingleses se llevaron los tres puntos.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 22/01/2026 Fenerbahce vs. Aston Villa 0-1 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis