PSV vs. Brujas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion.
PSV llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brujas tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, PSV ganó 1-0 como visitante ante Porto. El conjunto marcha 21° con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante RB Leipzig.
Brujas viene de ganar 3-0 como local ante Lens. El equipo ocupa el puesto 13 con 6 puntos. Antes ganó 4-3 como visitante ante Inter.
El historial entre PSV y Brujas
PSV y Brujas se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de PSV, 1 de Brujas y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/07/2024
|PSV vs. Brujas
|1-1
|Club Friendlies
|09/01/2020
|PSV vs. Brujas
|1-2
|Club Friendlies
|11/01/2019
|PSV vs. Brujas
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN 4 y Disney+ Premium.
- PSV suma 4 puntos en el torneo.
- Brujas suma 6 puntos en el torneo.