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Champions League

PSV vs. Brujas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Philips Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSV vs. Brugge, Champions League
PSV vs. Brugge, Champions League

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion.

PSV llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brujas tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, PSV ganó 1-0 como visitante ante Porto. El conjunto marcha 21° con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante RB Leipzig.

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Brujas viene de ganar 3-0 como local ante Lens. El equipo ocupa el puesto 13 con 6 puntos. Antes ganó 4-3 como visitante ante Inter.

El historial entre PSV y Brujas

PSV y Brujas se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de PSV, 1 de Brujas y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/07/2024PSV vs. Brujas1-1Club Friendlies
09/01/2020PSV vs. Brujas1-2Club Friendlies
11/01/2019PSV vs. Brujas2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN 4 y Disney+ Premium.
  • PSV suma 4 puntos en el torneo.
  • Brujas suma 6 puntos en el torneo.
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