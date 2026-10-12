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Atlético de Madrid vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Man U, Champions League
Atlético vs. Man U, Champions League

Atlético de Madrid recibe a Manchester United este martes 13 de octubre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la segunda jornada de la Champions League.

Atlético de Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Manchester United tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Atlético de Madrid perdió 1-2 como visitante ante Liverpool. El conjunto marcha 25° con 0 puntos.

Manchester United viene de ganar 4-0 como local ante Sabah FK. El equipo ocupa el puesto 4 con 3 puntos.

El historial entre Atlético de Madrid y Manchester United

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Atlético de Madrid, 1 de Manchester United y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/08/2026Manchester United vs. Atlético de Madrid2-12026
15/03/2022Manchester United vs. Atlético de Madrid0-1Champions League 2021-22
23/02/2022Atlético de Madrid vs. Manchester United1-1Champions League 2021-22

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 11:45 hs
  • Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs
  • Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
  • Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
  • Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Atlético de Madrid suma 0 puntos en el torneo.
  • Manchester United suma 3 puntos tras vencer a Sabah FK.
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