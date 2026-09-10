Bayern Múnich vs Bodø/Glimt: a qué hora, alineaciones confirmadas con Luis Díaz y dónde ver por TV y streaming online

Bayern Múnich y Bodø/Glimt juegan hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, por la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027 en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro comienza a las 2:00 P.M. de Perú con el arbitraje del esloveno Rade Obrenović con Matej Jug en el VAR.
El cuadro alemán llega con un sólido antecedente en casa frente a clubes noruegos. Bayern ganó sus cuatro partidos como local ante rivales de Noruega, con 17 goles a favor y 3 en contra, mientras que el técnico Vincent Kompany se ha marcado como objetivo pelear por la Champions League.
Por su parte, el Bodø/Glimt viene de una Champions League 2025/26 en la que venció al Manchester City y al Atlético de Madrid, sumó un punto ante el Dortmund y luego eliminó al Inter en una serie de dos partidos antes de caer frente al Sporting CP en los octavos de final.
¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Bodø/Glimt?
El partido entre Bayern Múnich vs Bodø/Glimt y Sabah, que se jugará en el Allianz Arena, cuenta con las siguientes señales de transmisión para TV y streaming online:
- Perú y toda Sudamérica (Excepto Argentina) | ESPN y Disney+ Premium
- Argentina | ESPN 2 y Disney+ Premium
- Brasil | TNT Sports, Max, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
- Centroamérica y México | FOX, FOX One
- Estados Unidos | Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW y ViX
- España | Movistar Liga de Campeones y Movistar+
¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs Bodø/Glimt?
Bayern Múnich vs Bodø/Glimt, duelo de la Champions League que se disputa este jueves 10 de septiembre, cuenta con los siguientes horarios en cada país:
- 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
Alineaciones confirmadas para Bayern Múnich vs Bodø/Glimt
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
- Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan; Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Joshua Kitolano, Sondre Auklend, Ole Blomberg; y Andreas Helmersen. DT: Kjetil Knutsen.
DATOS CLAVE
- Bayern Múnich y Bodø/Glimt juegan este 10 de septiembre por la Champions League.
- Transmisión EN VIVO para Sudamérica por ESPN y Disney+ a las 14:00 horas (Perú).
- El Bayern Múnich registra cuatro victorias locales ante clubes noruegos con 17 goles.