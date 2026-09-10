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Bayern Múnich vs Bodø/Glimt: a qué hora, alineaciones confirmadas con Luis Díaz y dónde ver por TV y streaming online

Bayern Múnich y Bodø/Glimt se miden este jueves por la Champions League. Revisa horarios, opciones de transmisión registradas y quiénes son los titulares del partido.

Bayern Múnich y Bodo/Glimt debutan en esta Champions League.
© IA GeminiBayern Múnich y Bodo/Glimt debutan en esta Champions League.

Bayern Múnich y Bodø/Glimt juegan hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, por la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027 en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro comienza a las 2:00 P.M. de Perú con el arbitraje del esloveno Rade Obrenović con Matej Jug en el VAR.

El cuadro alemán llega con un sólido antecedente en casa frente a clubes noruegos. Bayern ganó sus cuatro partidos como local ante rivales de Noruega, con 17 goles a favor y 3 en contra, mientras que el técnico Vincent Kompany se ha marcado como objetivo pelear por la Champions League.

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Por su parte, el Bodø/Glimt viene de una Champions League 2025/26 en la que venció al Manchester City y al Atlético de Madrid, sumó un punto ante el Dortmund y luego eliminó al Inter en una serie de dos partidos antes de caer frente al Sporting CP en los octavos de final.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Bodø/Glimt?

El partido entre Bayern Múnich vs Bodø/Glimt y Sabah, que se jugará en el Allianz Arena, cuenta con las siguientes señales de transmisión para TV y streaming online:

  • Perú y toda Sudamérica (Excepto Argentina) | ESPN y Disney+ Premium
  • Argentina | ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Brasil | TNT Sports, Max, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
  • Centroamérica y México | FOX, FOX One
  • Estados Unidos | Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW y ViX
  • España | Movistar Liga de Campeones y Movistar+
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¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs Bodø/Glimt?

Bayern Múnich vs Bodø/Glimt, duelo de la Champions League que se disputa este jueves 10 de septiembre, cuenta con los siguientes horarios en cada país:

  • 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

Alineaciones confirmadas para Bayern Múnich vs Bodø/Glimt

  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
  • Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan; Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Joshua Kitolano, Sondre Auklend, Ole Blomberg; y Andreas Helmersen. DT: Kjetil Knutsen.

DATOS CLAVE

  • Bayern Múnich y Bodø/Glimt juegan este 10 de septiembre por la Champions League.
  • Transmisión EN VIVO para Sudamérica por ESPN y Disney+ a las 14:00 horas (Perú).
  • El Bayern Múnich registra cuatro victorias locales ante clubes noruegos con 17 goles.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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