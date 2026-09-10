Bayern Múnich vs Bodø/Glimt: a qué hora, alineaciones confirmadas con Luis Díaz y dónde ver por TV y streaming online

Bayern Múnich y Bodø/Glimt se miden este jueves por la Champions League. Revisa horarios, opciones de transmisión registradas y quiénes son los titulares del partido.

Bayern Múnich y Bodø/Glimt juegan hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, por la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027 en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro comienza a las 2:00 P.M. de Perú con el arbitraje del esloveno Rade Obrenović con Matej Jug en el VAR.

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El cuadro alemán llega con un sólido antecedente en casa frente a clubes noruegos. Bayern ganó sus cuatro partidos como local ante rivales de Noruega, con 17 goles a favor y 3 en contra, mientras que el técnico Vincent Kompany se ha marcado como objetivo pelear por la Champions League.

Por su parte, el Bodø/Glimt viene de una Champions League 2025/26 en la que venció al Manchester City y al Atlético de Madrid, sumó un punto ante el Dortmund y luego eliminó al Inter en una serie de dos partidos antes de caer frente al Sporting CP en los octavos de final.

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¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Bodø/Glimt?

El partido entre Bayern Múnich vs Bodø/Glimt y Sabah, que se jugará en el Allianz Arena, cuenta con las siguientes señales de transmisión para TV y streaming online:

Perú y toda Sudamérica (Excepto Argentina) | ESPN y Disney+ Premium

y Argentina | ESPN 2 y Disney+ Premium

y Brasil | TNT Sports , Max , Zapping , Claro TV+ , Sky+ y Vivo Play

, , , , y Centroamérica y México | FOX , FOX One

, Estados Unidos | Paramount+ , TUDN USA , TUDN.com , TUDN App , UniMás , Univision NOW y ViX

, , , , , y España | Movistar Liga de Campeones y Movistar+

¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs Bodø/Glimt?

Bayern Múnich vs Bodø/Glimt, duelo de la Champions League que se disputa este jueves 10 de septiembre, cuenta con los siguientes horarios en cada país:

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12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Alineaciones confirmadas para Bayern Múnich vs Bodø/Glimt

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany. Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan; Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Joshua Kitolano, Sondre Auklend, Ole Blomberg; y Andreas Helmersen. DT: Kjetil Knutsen.

DATOS CLAVE

Bayern Múnich y Bodø/Glimt juegan este 10 de septiembre por la Champions League.

y juegan este por la Champions League. Transmisión EN VIVO para Sudamérica por ESPN y Disney+ a las 14:00 horas (Perú).

para Sudamérica por y a las (Perú). El Bayern Múnich registra cuatro victorias locales ante clubes noruegos con 17 goles.