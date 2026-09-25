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A nada de jugar con Estados Unidos, la dura crítica a Mano Menezes y las flores al debut de Piero Magallanes

A tan solo horas de enfrentar a Estados Unidos en Orlando, se analizó el proceso de Mano Menezes y le dieron con palo. Por otro lado, el inminente estreno de Piero Magallanes genera entusiasmo.

Mano Menezes y Piero Magallanes.
© La Bicolor | Composición Bolavip.Mano Menezes y Piero Magallanes.

A menos de un día para que la Selección Peruana enfrente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, las expectativas están puestas en que se haga un buen papel y que se empiece a ver la mano del entrenador. Con algunas novedades de por medio en lo que sería la alineación titular, se han dado algunos cuestionamientos durante las últimas horas respecto a este nuevo proceso.

Sabiendo que Mano Menezes ya tiene partidos amistosos encima, desde la óptima de Reimond Manco existe mucha incertidumbre sobre el estilo de juego que realmente debería verse en la Selección Peruana. Por otro lado, se tuvo la palabra de Diego Penny para referirse al inminente debut de Piero Magallanes e incluso le dio algunos consejos futbolísticos de por medio para que la rompa.

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“Hasta el momento, en estos partidos amistosos que ha tenido la selección, durante lo que va del proceso o la era Mano Menezes, ¿qué se ha podido ver de lo que ha trabajado Mano Menezes? Para mí, nada. Para mí no hay un sello que tú digas ‘a esto juega Mano Menezes’. Yo no lo he podido ver“; comentó Reimond Manco durante la última edición del programa ‘Juego Cruzado‘.

Diego Penny no se refirió al DT y sí quiso dar detalles de lo debería hacer Piero Magallanes ante Estados Unidos. “Qué lindo reto. De frente al ruedo, espectacular. A veces, cuando te tocan ese tipo de oportunidades, es tanta la presión que uno mismo se genera que no haces las cosas por las que llegaste a la Selección Peruana. Por ejemplo, ¿cuáles son los diez mandamientos de Magallanes? Remate al arco, buen pase, encarar y buscarse el espacio. Eso lo hace en Huancayo, no tiene por qué no hacerlo ahora“.

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Si bien pareciera que Mano Menezes tiene un buen tiempo como entrenador de la Selección Peruana, es importante recordar que el brasileño llegó al país en enero de este año 2026 y recién en marzo disputó su primer amistoso internacional. Hasta el momento, son 4 encuentros en los que estuvo al mando y fueron ante Haití, Honduras, Senegal y España con un saldo de 33.3% de puntos.

Con 1 partido ganado, 1 empatado, 2 perdidos, 5 goles a favor y 8 goles en contra, el saldo de este inicio del proceso de Mano Menezes no es tan positivo que digamos. Es por ello que la próxima fecha FIFA será realmente clave para evaluar el nivel del equipo de todos que se prepara para el inicio de la competencia oficial en el año 2027, así que el tiempo apremia y es muy valioso.

Fuente: La Bicolor.

Fuente: La Bicolor.

Fechas, rivales y sedes de los próximos amistosos de la Selección Peruana

FechaRivalSede / Ciudad
Sábado 26 de SeptiembreEstados UnidosOrlando, Estados Unidos
Martes 29 de SeptiembreMéxicoNew Jersey, Estados Unidos
Sábado 3 de OctubreCanadáMontreal, Canadá
Martes 6 de OctubreColombiaMiami, Estados Unidos

El amistoso entre Perú vs. Estados Unidos se podrá ver en vivo por Disney+ Premium, América TV, América TV GO y Bicolor+ (TV 360 por Bitel).

DATOS CLAVES

  • Mano Menezes enfrentará a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando.
  • 4 partidos dirigió Mano Menezes con Perú: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.
  • Enero de 2026 marcó la llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana.
Renato Pérez
Renato Pérez
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