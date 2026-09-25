A nada de jugar con Estados Unidos, la dura crítica a Mano Menezes y las flores al debut de Piero Magallanes

A tan solo horas de enfrentar a Estados Unidos en Orlando, se analizó el proceso de Mano Menezes y le dieron con palo. Por otro lado, el inminente estreno de Piero Magallanes genera entusiasmo.

A menos de un día para que la Selección Peruana enfrente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, las expectativas están puestas en que se haga un buen papel y que se empiece a ver la mano del entrenador. Con algunas novedades de por medio en lo que sería la alineación titular, se han dado algunos cuestionamientos durante las últimas horas respecto a este nuevo proceso.

Publicidad

Sabiendo que Mano Menezes ya tiene partidos amistosos encima, desde la óptima de Reimond Manco existe mucha incertidumbre sobre el estilo de juego que realmente debería verse en la Selección Peruana. Por otro lado, se tuvo la palabra de Diego Penny para referirse al inminente debut de Piero Magallanes e incluso le dio algunos consejos futbolísticos de por medio para que la rompa.

“Hasta el momento, en estos partidos amistosos que ha tenido la selección, durante lo que va del proceso o la era Mano Menezes, ¿qué se ha podido ver de lo que ha trabajado Mano Menezes? Para mí, nada. Para mí no hay un sello que tú digas ‘a esto juega Mano Menezes’. Yo no lo he podido ver“; comentó Reimond Manco durante la última edición del programa ‘Juego Cruzado‘.

¿𝗣𝗘𝗥𝗨́ 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗜𝗧𝗔 𝗦𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 𝗠𝗔́𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗔? 🤔🇵🇪



🗣️ @Horacon: "Hasta ahora, he visto una Selección Peruana que pareciera salir a no perder. Me gustaría ver un equipo con una idea de juego específica. Tiene una clara prioridad por el… pic.twitter.com/KKe8Zr2Zx2 — DENGANCHE (@denganche) September 25, 2026

Publicidad

Diego Penny no se refirió al DT y sí quiso dar detalles de lo debería hacer Piero Magallanes ante Estados Unidos. “Qué lindo reto. De frente al ruedo, espectacular. A veces, cuando te tocan ese tipo de oportunidades, es tanta la presión que uno mismo se genera que no haces las cosas por las que llegaste a la Selección Peruana. Por ejemplo, ¿cuáles son los diez mandamientos de Magallanes? Remate al arco, buen pase, encarar y buscarse el espacio. Eso lo hace en Huancayo, no tiene por qué no hacerlo ahora“.

"𝗠𝗔𝗚𝗔𝗟𝗟𝗔𝗡𝗘𝗦 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘𝗖𝗛𝗔𝗥 𝗦𝗨 𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗" 🇵🇪



🗣️ @penny_diego: "Es un lindo reto para Magallanes esta convocatoria. Espero que pueda aprovechar esta oportunidad, pero a veces la presión que uno mismo se genera es tanta que termina… pic.twitter.com/P9bvwf4rFn — DENGANCHE (@denganche) September 25, 2026

Los números de Mano Menezes desde que asumió la Selección Peruana

Si bien pareciera que Mano Menezes tiene un buen tiempo como entrenador de la Selección Peruana, es importante recordar que el brasileño llegó al país en enero de este año 2026 y recién en marzo disputó su primer amistoso internacional. Hasta el momento, son 4 encuentros en los que estuvo al mando y fueron ante Haití, Honduras, Senegal y España con un saldo de 33.3% de puntos.

Publicidad

Con 1 partido ganado, 1 empatado, 2 perdidos, 5 goles a favor y 8 goles en contra, el saldo de este inicio del proceso de Mano Menezes no es tan positivo que digamos. Es por ello que la próxima fecha FIFA será realmente clave para evaluar el nivel del equipo de todos que se prepara para el inicio de la competencia oficial en el año 2027, así que el tiempo apremia y es muy valioso.

Fuente: La Bicolor.

Fechas, rivales y sedes de los próximos amistosos de la Selección Peruana

Fecha Rival Sede / Ciudad Sábado 26 de Septiembre Estados Unidos Orlando, Estados Unidos Martes 29 de Septiembre México New Jersey, Estados Unidos Sábado 3 de Octubre Canadá Montreal, Canadá Martes 6 de Octubre Colombia Miami, Estados Unidos

Publicidad

El amistoso entre Perú vs. Estados Unidos se podrá ver en vivo por Disney+ Premium, América TV, América TV GO y Bicolor+ (TV 360 por Bitel).

DATOS CLAVES