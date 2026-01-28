Así va la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

La UEFA Champions League 25-26 define la fase liga este miércoles 28 de enero con 18 partidos en simultáneo, correspondientes a la jornada 8. Así, se conocerán los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final, los 16 que pasarán al Playoff y los 12 eliminados.

Hay varios partidos importantes imperdibles como FC Barcelona vs. Copenhague o Napoli vs. Chelsea, entre tantos otros, en donde hay mucho en juego. Hay equipo como Arsenal y Bayern Múnich que ya están en octavos de final, mientras que hay decepciones como Villarreal o Eintracht Frankfurt que ya no tienen chance de clasificación.

Puedes seguir la cobertura de los partidos y, sobre todo, la tabla de posiciones de la Champions League en vivo, a continuación.

Tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26

Así luce la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 antes del inicio de la jornada 8

POS. EQUIPOS PUNTOS P.J. P.G. P.E. P.P. DIF. 1 Arsenal 21 7 7 0 0 +18 2 Bayern de Múnich 18 7 6 0 1 +13 3 Real Madrid 15 7 5 0 2 +11 4 Liverpool 15 7 5 0 2 +6 5 Tottenham Hotspur 14 7 4 2 1 +8 6 París Saint-Germain 13 7 4 1 2 +10 7 Newcastle United 13 7 4 1 2 +10 8 Chelsea 13 7 4 1 2 +6 9 Barcelona 13 7 4 1 2 +5 10 Sporting CP 13 7 4 1 2 +5 11 Manchester City 13 7 4 1 2 +4 12 Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 +3 13 Atalanta 13 7 4 1 2 +1 14 Internazionale 12 7 4 0 3 +6 15 Juventus 12 7 3 3 1 +4 16 Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 +4 17 Galatasaray 10 7 3 1 3 0 18 Qarabag 10 7 3 1 3 -2 19 Marseille 9 7 3 0 4 0 20 Bayer 04 Leverkusen 9 7 2 3 2 -4 21 Mónaco 9 7 2 3 2 -6 22 PSV 8 7 2 2 3 +1 23 Athletic Club 8 7 2 2 3 -4 24 Olympiakos 8 7 2 2 3 -5 25 Nápoles 8 7 2 2 3 -5 26 Copenhagen 8 7 2 2 3 -6 27 Brujas 7 7 2 1 4 -5 28 Bodø/Glimt 6 7 1 3 3 -2 29 Benfica 6 7 2 0 5 -4 30 Pafos 6 7 1 3 3 -6 31 Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 -10 32 Ajax 6 7 2 0 5 -12 33 Eintracht Frankfurt 4 7 1 1 5 -9 34 Slavia Prague 3 7 0 3 4 -11 35 Villarreal 1 7 0 1 6 -10 36 Kairat 1 7 0 1 6 -14

Resultados EN VIVO de la jornada 8 de la UEFA Champions League 2025-26

