Así va la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

La UEFA Champions League 25-26 define la fase liga este miércoles 28 de enero con 18 partidos en simultáneo, correspondientes a la jornada 8. Así, se conocerán los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final, los 16 que pasarán al Playoff y los 12 eliminados.
Hay varios partidos importantes imperdibles como FC Barcelona vs. Copenhague o Napoli vs. Chelsea, entre tantos otros, en donde hay mucho en juego. Hay equipo como Arsenal y Bayern Múnich que ya están en octavos de final, mientras que hay decepciones como Villarreal o Eintracht Frankfurt que ya no tienen chance de clasificación.
Puedes seguir la cobertura de los partidos y, sobre todo, la tabla de posiciones de la Champions League en vivo, a continuación.
Tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26
Así luce la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 antes del inicio de la jornada 8
|POS.
|EQUIPOS
|PUNTOS
|P.J.
|P.G.
|P.E.
|P.P.
|DIF.
|1
|Arsenal
|21
|7
|7
|0
|0
|+18
|2
|Bayern de Múnich
|18
|7
|6
|0
|1
|+13
|3
|Real Madrid
|15
|7
|5
|0
|2
|+11
|4
|Liverpool
|15
|7
|5
|0
|2
|+6
|5
|Tottenham Hotspur
|14
|7
|4
|2
|1
|+8
|6
|París Saint-Germain
|13
|7
|4
|1
|2
|+10
|7
|Newcastle United
|13
|7
|4
|1
|2
|+10
|8
|Chelsea
|13
|7
|4
|1
|2
|+6
|9
|Barcelona
|13
|7
|4
|1
|2
|+5
|10
|Sporting CP
|13
|7
|4
|1
|2
|+5
|11
|Manchester City
|13
|7
|4
|1
|2
|+4
|12
|Atlético de Madrid
|13
|7
|4
|1
|2
|+3
|13
|Atalanta
|13
|7
|4
|1
|2
|+1
|14
|Internazionale
|12
|7
|4
|0
|3
|+6
|15
|Juventus
|12
|7
|3
|3
|1
|+4
|16
|Borussia Dortmund
|11
|7
|3
|2
|2
|+4
|17
|Galatasaray
|10
|7
|3
|1
|3
|0
|18
|Qarabag
|10
|7
|3
|1
|3
|-2
|19
|Marseille
|9
|7
|3
|0
|4
|0
|20
|Bayer 04 Leverkusen
|9
|7
|2
|3
|2
|-4
|21
|Mónaco
|9
|7
|2
|3
|2
|-6
|22
|PSV
|8
|7
|2
|2
|3
|+1
|23
|Athletic Club
|8
|7
|2
|2
|3
|-4
|24
|Olympiakos
|8
|7
|2
|2
|3
|-5
|25
|Nápoles
|8
|7
|2
|2
|3
|-5
|26
|Copenhagen
|8
|7
|2
|2
|3
|-6
|27
|Brujas
|7
|7
|2
|1
|4
|-5
|28
|Bodø/Glimt
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|29
|Benfica
|6
|7
|2
|0
|5
|-4
|30
|Pafos
|6
|7
|1
|3
|3
|-6
|31
|Union Saint-Gilloise
|6
|7
|2
|0
|5
|-10
|32
|Ajax
|6
|7
|2
|0
|5
|-12
|33
|Eintracht Frankfurt
|4
|7
|1
|1
|5
|-9
|34
|Slavia Prague
|3
|7
|0
|3
|4
|-11
|35
|Villarreal
|1
|7
|0
|1
|6
|-10
|36
|Kairat
|1
|7
|0
|1
|6
|-14
Resultados EN VIVO de la jornada 8 de la UEFA Champions League 2025-26
- Ajax v Olympiakos en el Johan Cruyff Arena
- Arsenal v Kairat en Emirates Stadium
- Athletic Club v Sporting CP en San Mamés
- Atlético de Madrid v Bodø/Glimt en el Riyadh Air Metropolitano
- FC Barcelona v Copenhague en el Spotify Camp Nou
- Bayer 04 Leverkusen v Villarreal en el BayArena
- Benfica v Real Madrid en el Estádio da Luz
- Borussia Dortmund v Inter de Milán en el SIGNAL IDUNA PARK
- Brujas v Olympique de Marseille en el Jan Breydelstadion
- Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur en el Deutsche Bank Park
- Liverpool v Qarabag en Anfield
- Manchester City v Galatasaray en Etihad Stadium
- Mónaco v Juventus en el Stade Louis-II
- Napoli v Chelsea en el Estadio Diego Armando Maradona
- PSV v Bayern Múnich en el Philips Stadion
- Pafos v Slavia Praga en Alphamega Stadium
- París Saint-Germain v Newcastle United en el Parc des Princes
- Union Saint-Gilloise v Atalanta en el Lotto Park