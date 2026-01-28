Es tendencia:
Así va la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

Sigue cómo van las posiciones minuto a minuto en plena última jornada de la UEFA Champions League. Puedes ver clasificados y eliminados.

Por Hugo Avalos

La tabla de posiciones de la Champions League define a los clasificados para Playoffs y octavos de final.
© Composición Bolavip - Gemini IALa tabla de posiciones de la Champions League define a los clasificados para Playoffs y octavos de final.

La UEFA Champions League 25-26 define la fase liga este miércoles 28 de enero con 18 partidos en simultáneo, correspondientes a la jornada 8. Así, se conocerán los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final, los 16 que pasarán al Playoff y los 12 eliminados.

Hay varios partidos importantes imperdibles como FC Barcelona vs. Copenhague o Napoli vs. Chelsea, entre tantos otros, en donde hay mucho en juego. Hay equipo como Arsenal y Bayern Múnich que ya están en octavos de final, mientras que hay decepciones como Villarreal o Eintracht Frankfurt que ya no tienen chance de clasificación.

Puedes seguir la cobertura de los partidos y, sobre todo, la tabla de posiciones de la Champions League en vivo, a continuación.

Tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26

Así luce la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 antes del inicio de la jornada 8

POS.EQUIPOSPUNTOSP.J.P.G.P.E.P.P.DIF.
1Arsenal217700+18
2Bayern de Múnich187601+13
3Real Madrid157502+11
4Liverpool157502+6
5Tottenham Hotspur147421+8
6París Saint-Germain137412+10
7Newcastle United137412+10
8Chelsea137412+6
9Barcelona137412+5
10Sporting CP137412+5
11Manchester City137412+4
12Atlético de Madrid137412+3
13Atalanta137412+1
14Internazionale127403+6
15Juventus127331+4
16Borussia Dortmund117322+4
17Galatasaray1073130
18Qarabag107313-2
19Marseille973040
20Bayer 04 Leverkusen97232-4
21Mónaco97232-6
22PSV87223+1
23Athletic Club87223-4
24Olympiakos87223-5
25Nápoles87223-5
26Copenhagen87223-6
27Brujas77214-5
28Bodø/Glimt67133-2
29Benfica67205-4
30Pafos67133-6
31Union Saint-Gilloise67205-10
32Ajax67205-12
33Eintracht Frankfurt47115-9
34Slavia Prague37034-11
35Villarreal17016-10
36Kairat17016-14
Resultados EN VIVO de la jornada 8 de la UEFA Champions League 2025-26

  • Ajax v Olympiakos en el Johan Cruyff Arena
  • Arsenal v Kairat en Emirates Stadium
  • Athletic Club v Sporting CP en San Mamés
  • Atlético de Madrid v Bodø/Glimt en el Riyadh Air Metropolitano
  • FC Barcelona v Copenhague en el Spotify Camp Nou
  • Bayer 04 Leverkusen v Villarreal en el BayArena
  • Benfica v Real Madrid en el Estádio da Luz
  • Borussia Dortmund v Inter de Milán en el SIGNAL IDUNA PARK
  • Brujas v Olympique de Marseille en el Jan Breydelstadion
  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur en el Deutsche Bank Park
  • Liverpool v Qarabag en Anfield
  • Manchester City v Galatasaray en Etihad Stadium
  • Mónaco v Juventus en el Stade Louis-II
  • Napoli v Chelsea en el Estadio Diego Armando Maradona
  • PSV v Bayern Múnich en el Philips Stadion
  • Pafos v Slavia Praga en Alphamega Stadium
  • París Saint-Germain v Newcastle United en el Parc des Princes
  • Union Saint-Gilloise v Atalanta en el Lotto Park
hugo avalos
Hugo Avalos
