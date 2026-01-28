Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

PSV 0-0 Bayern Múnich EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

PSV y Bayern Múnich juegan hoy en el Philips Stadion por la Fase Liga de la Champions League. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Suena el himno de la Champions League!

Los jugadores de PSV y Bayern Múnich ya están en el campo de juego a pocos instantes del inicio del partido.

Publicidad

¡Calentamiento de Bayern Múnich!

Los bávaros salieron a la cancha para realizar los trabajos competitivos en la previa del partido.

Tweet placeholder

¡Llegada de PSV!

El plantel holandés también llegó al Philips Stadion y ultiman detalles antes del pitazo inicial.

Image
Image
Image

¡Llegada de Bayern Múnich!

El equipo alemán dijo presente en el Philips Stadion de Eindhoven a minutos del inicio del partido.

Tweet placeholder

¡Alineación de PSV!

Peter Bosz preparó el siguiente equipo titular para recibir a Bayern Múnich.

Image
Publicidad

¡Alineación de Bayern Múnich!

Vincent Kompany eligió el siguiente equipo titular para visitar a PSV.

Image

¡El recinto de hoy!

Así luce el Philips Stadion en la previa del duelo entre PSV vs. Bayern Múnich por Champions League.

Image

¡Los convocados de Bayern Múnich!

Vincent Kompany dispondrá de los siguientes jugadores para visitar hoy a PSV.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del PSV vs. Bayern Múnich!

PSV  y Bayern Múnich se enfrentan el día de hoy por la Fase Liga de la Champions League. A continuación, sigue todas las incidencias del partido.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League.
© UEFA Champions League.PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League.

PSV y Bayern Múnich se enfrentan en el marco de la fecha 8 de la Fase Liga de la Champions League. El duelo tendrá lugar en el Philips Stadion de la ciudad de Eindhoven y será el último que cada uno de los equipos disputen en la mencionada ronda del torneo continental. A continuación, podrás disfrutar de todas las incidencias para que no te pierdas ningún detalle.

En cuanto a cómo llegan los equipos el encuentro de hoy, PSV viene de caer goleado 3-0 ante Newcastle en condición de visita, perder 3-2 frente a Atlético de Madrid y vencer 4-1 a Liverpool. Por otro lado, Bayern Múnich derrotó 2-0 a Union Saint-Gillois, ganó 3-1 a Sporting Lisboa y perdió 3-1 frente a Arsenal jugando en Londres.

¿A qué hora juegan PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League?

  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League?

  • Argentina | Disney Plus Premium
  • Chile | ESPN 5, Disney Plus Premium
  • Colombia, Ecuador y Venezuela | ESPN, Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN 2, Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones 14
  • México | FOX ONE
  • Centroamérica | Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | VIX Premium
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Estos serían los cracks que vendrían a la despedida de Farfán
Alianza Lima

Estos serían los cracks que vendrían a la despedida de Farfán

Con Araujo: Emmen ganó al PSV y salió del descenso de la Eredivisie
Futbol Internacional

Con Araujo: Emmen ganó al PSV y salió del descenso de la Eredivisie

¿Por qué se retiró Jefferson Farfán del fútbol profesional?
Futbol Peruano

¿Por qué se retiró Jefferson Farfán del fútbol profesional?

Así va la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Así va la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo