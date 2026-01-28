PSV 0-0 Bayern Múnich EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

PSV y Bayern Múnich se enfrentan en el marco de la fecha 8 de la Fase Liga de la Champions League. El duelo tendrá lugar en el Philips Stadion de la ciudad de Eindhoven y será el último que cada uno de los equipos disputen en la mencionada ronda del torneo continental. A continuación, podrás disfrutar de todas las incidencias para que no te pierdas ningún detalle.
En cuanto a cómo llegan los equipos el encuentro de hoy, PSV viene de caer goleado 3-0 ante Newcastle en condición de visita, perder 3-2 frente a Atlético de Madrid y vencer 4-1 a Liverpool. Por otro lado, Bayern Múnich derrotó 2-0 a Union Saint-Gillois, ganó 3-1 a Sporting Lisboa y perdió 3-1 frente a Arsenal jugando en Londres.
¿A qué hora juegan PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League?
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League?
- Argentina | Disney Plus Premium
- Chile | ESPN 5, Disney Plus Premium
- Colombia, Ecuador y Venezuela | ESPN, Disney Plus Premium
- Resto de Sudamérica | ESPN 2, Disney Plus Premium
- España | Movistar Liga de Campeones 14
- México | FOX ONE
- Centroamérica | Disney Plus Premium
- Estados Unidos | VIX Premium