FC Barcelona y Olympiacos se enfrentan este martes 21 de octubre desde las 11:45 a.m. (hora Lima) por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Estadio Olímpico de Montjuïc es el escenario para este duelo, que se puede ver en vivo por ESPN (con excepción de Argentina, que va por FOX Sports) y Disney+ Premium para toda Sudamérica. El árbitro suizo Urs Schnyder imparte justicia en el encuentro, mientras que en el VAR está Fedayi San.

Barcelona busca su segundo triunfo en la Champions League, luego del 2-1 ante Newcastle. Sin embargo, viene de perder ante PSG, por lo que necesita ganar para volver a los primeros lugares. Por su parte, Olympiacos quiere su primera victoria en el torneo.

Hay muchas bajas para este partido, sobre todo del lado del Barça: Andreas Christensen, Marc-André Ter Stegen, Gavi, Robert Lewandowski, Joan García, Ferran Torres, Raphinha y Dani Olmo. Mientras que en el club griego no jugarán Rodinei ni Gabriel Strefezza.