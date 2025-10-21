Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

FC Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO y GRATIS por la UEFA Champions League 2025-26: previa del partido

El Barça juega en Montjuïc por la fecha 3 de la Champions League. Recibe a Olympiacos con la obligación de ganar para volver a los primeros lugares.

Por Hugo Avalos

Lamine Yamal y Gelson Martins, figuras de FC Barcelona y Mónaco.
© Getty ImagesLamine Yamal y Gelson Martins, figuras de FC Barcelona y Mónaco.

FC Barcelona y Olympiacos se enfrentan este martes 21 de octubre desde las 11:45 a.m. (hora Lima) por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Estadio Olímpico de Montjuïc es el escenario para este duelo, que se puede ver en vivo por ESPN (con excepción de Argentina, que va por FOX Sports) y Disney+ Premium para toda Sudamérica. El árbitro suizo Urs Schnyder imparte justicia en el encuentro, mientras que en el VAR está Fedayi San.

Barcelona busca su segundo triunfo en la Champions League, luego del 2-1 ante Newcastle. Sin embargo, viene de perder ante PSG, por lo que necesita ganar para volver a los primeros lugares. Por su parte, Olympiacos quiere su primera victoria en el torneo.

Hay muchas bajas para este partido, sobre todo del lado del Barça: Andreas Christensen, Marc-André Ter Stegen, Gavi, Robert Lewandowski, Joan García, Ferran Torres, Raphinha y Dani Olmo. Mientras que en el club griego no jugarán Rodinei ni Gabriel Strefezza.

Publicidad

FC Barcelona y Olympiacos abren la fecha 3 de la fase liga de la Champions League

FC Barcelona vs. Olympiacos es uno de los partidos que da comienzo a la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El duelo se juega en Montjuïc.

El otro partido que se juega al mismo tiempo en la Champions League es el Kairat Almaty vs. Pafos en Kazajistán.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Juega Lamine Yamal? Alineaciones titulares para FC Barcelona vs. Olympiacos
Champions League

¿Juega Lamine Yamal? Alineaciones titulares para FC Barcelona vs. Olympiacos

Flick deja a todos boquiabiertos: Por esto Rashford solo jugó 33' en el Vissel Kobe vs. FC Barcelona
Futbol Internacional

Flick deja a todos boquiabiertos: Por esto Rashford solo jugó 33' en el Vissel Kobe vs. FC Barcelona

Ahora que será operado: El escenario que perjudica mucho a Ter Stegen en el FC Barcelona
Fútbol europeo

Ahora que será operado: El escenario que perjudica mucho a Ter Stegen en el FC Barcelona

Pronósticos Bayer Leverkusen vs PGS: la Champions League ofrece atractivas cuotas
Apuestas Deportivas

Pronósticos Bayer Leverkusen vs PGS: la Champions League ofrece atractivas cuotas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo