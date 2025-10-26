FC Barcelona no cuenta con su entrenador Hansi Flick en el banco de suplentes en el Clásico ante Real Madrid. El entrenador alemán se pierde el gran Derbi de España correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2025-26 en el Estadio Santiago Bernabéu. Al conjunto catalán lo dirige su asistente Marcus Sorg.

En el duelo más importante del fútbol español, a la gran cantidad de jugadores que son bajas como Robert Lewandowski y Raphinha, entre otros, se le suma que FC Barcelona no cuenta con Hansi Flick en el banquillo. Esto llamó la atención de los fanáticos, pero existe un motivo detrás de su ausencia.

¿Por qué Hansi Flick no está en el banco de suplentes dirigiendo a FC Barcelona hoy en el Clásico?

La ausencia de Hansi Flick en el banco de suplentes del FC Barcelona en el Clásico ante Real Madrid se debe a una sanción. Es que el entrenador alemán fue expulsado en el último partido del Barça ante Girona en LaLiga el pasado 18 de octubre. El árbitro Gil Manzano lo echó del encuentro por doble amonestación.

El conjunto catalán presentó una solicitud para desestimar la expulsión y, así, tratar de contar con Flick en el Derbi español, pero el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo rechazó.

“Procede desestimar la solicitud de dejar sin efecto la doble amonestación objeto de la presente impugnación y, en consecuencia, se acuerda el mantenimiento de las consecuencias disciplinarias derivadas de la expulsión de D. Hans-Dieter Flick, procediendo la imposición de la sanción de un partido de suspensión prevista en el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias correspondientes en aplicación del artículo 52″, decidió el Comité.

Tras la decisión, Hansi Flick aceptó la sanción en conferencia de prensa. “No lo he hecho contra nadie. Aplaudía a De Jong en la primera tarjeta y en la segunda no sé por qué me la saca. Jamás haría nada contra nadie. No he dicho nada contra el árbitro. He aplaudido para animar a mi equipo. Ahora no pienso en que me pierdo el Clásico. El árbitro no ha querido hablar conmigo, se ha ido y lo acepto. Él es el árbitro“, reconoció.

¿Quién dirige al FC Barcelona en el Clásico ante Real Madrid hoy?

El entrenador de FC Barcelona en el Clásico ante Real Madrid es el asistente de Hansi Flick, Marcus Sorg. Se trata de un ex jugador alemán, que no tuvo una gran carrera, más allá de un paso por el segundo equipo del Stuttgart. Sin embargo, se ha destacado como formador de juveniles en la Selección Alemania.

Marcus Sorg, entrenador asistente de Hansi Flick en el Barça (Getty Images).

Tras algunos pasos por equipos menores, en Friburgo trabajó como scout y entrenador de los equipos Sub 19 y Reserva hasta que dio el salto al primer equipo, aunque sólo dirigió media temporada al ser despedido tras 18 partidos. De ahí, saltó al Bayern Múnich para dirigir a su equipo Sub 17 y, luego, a las juveniles de Die Mannschaft.

En la Selección Alemania ejerció como entrenador asistente de Joachim Löw, de Horst Hrubesch y del propio Hansi Flick. Además, supo dirigir a la Selección Sub 19 donde ganó el torneo Europeo de la categoría en 2014 con figuras como Joshua Kimmich y Julian Brandt.