¿Juega Lamine Yamal? Alineaciones titulares para FC Barcelona vs. Olympiacos por la UEFA Champions League 2025-26

FC Barcelona disputa la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Enfrenta a Olympiacos este martes 21 de octubre desde las 11:45 a.m. en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El conjunto de Hansi Flick tiene muchas bajas en el plantel y, además, tiene el Clásico ante Real Madrid el próximo domingo.

El Barça busca recuperarse de la derrota ante PSG como local en la anterior fecha de la Champions League. El primer partido fue triunfo como visitante ante Newcastle. Por lo cual, con tres (3) puntos está en mitad de tabla y busca subir con una victoria.

Para este encuentro, Andreas Christensen, Marc-André Ter Stegen, Gavi, Robert Lewandowski, Joan García, Ferran Torres, Raphinha y Dani Olmo son bajas en el equipo de Hansi Flick. Lamine Yamal es titular y deberá ser quien lleve la responsabilidad de mover el ataque.

Los convocados del Barça para jugar ante Olympiacos (X @FCBarcelona_es).

Olympiacos, por su parte, busca su primer triunfo en esta Champions League tras su empate sin goles ante Pafos y la derrota 2-0 ante Arsenal. El entrenador José Luis Mendilibar también tiene bajas importantes como las de Rodinei y Gabriel Strefezza.

Alineaciones para FC Barcelona vs. Olympiacos

FC BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Roony Bardghji y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

OLYMPIACOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence; y Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League?

Estos son los horarios alrededor del mundo del partido FC Barcelona vs. Olympiacos por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:45 AM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:45 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 01:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 09:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:45 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 06:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 05:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 01:45 AM .

. China: 12:45 AM.

¿Dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League?

FC Barcelona vs. Olympiacos se juega este martes 21 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuïc por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Se puede ver en vivo por ESPN (con excepción de Argentina que va por FOX Sports) y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica.

En México, la transmisión va en vivo por TNT Sports, TNT Go, Max México y Amazon Prime Video. Por su parte, en Estados Unidos, está disponible en Univisión NOW, UniMás, ViX, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Paramount+ y Amazon Prime Video. Y en España, va en vivo y en directo por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.