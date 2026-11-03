Las alineaciones confirmadas para Barcelona vs. Aston Villa por la UEFA Champions League: formaciones, cambios y bajas

El FC Barcelona recibe al Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto azulgrana busca sumar tres puntos clave en casa, mientras que el cuadro inglés intenta dar la sorpresa como visitante.
Ambos entrenadores llegan con esquemas definidos para afrontar este trascendental choque europeo. A continuación, repasamos las formaciones titulares, las opciones de relevo en el banquillo y la nómina de ausencias para este partido.
Hoy se juega el Barcelona vs. Aston Villa por la UEFA Champions League. (Foto: X).
Alineaciones confirmadas de Barcelona y Aston Villa
FC Barcelona (4-3-3 / 4-2-3-1)
Director Técnico: Hansi Flick
- Once titular: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.
- Banquillo de suplentes: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Brian Fariñas, Orian Goren.
Hansi Flick ratifica a Joan García en la portería y manda toda la carne al asador en el ataque con el tridente integrado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.
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Aston Villa (4-2-3-1)
Director Técnico: Unai Emery
- Once titular: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, João Gomes; John McGinn, Ross Barkley, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham.
- Banquillo de suplentes: Marco Bizot, Tyrone Mings, Taylor Harwood-Bellis, Lamare Bogarde, Leon Goretzka, Ibrahim Mbaye, Alysson.
Unai Emery presenta un bloque defensivo sólido con Pau Torres y Lindelöf en la zaga, confiando el frente de ataque a la velocidad de Garnacho y la potencia de Tammy Abraham.
Jugadores descartados y bajas para hoy
FC Barcelona: El equipo culé afronta el duelo mermado por varias ausencias obligadas debido a problemas físicos:
- Dani Olmo: Molestia en el aductor.
- Eric García: Lesión en los isquiotibiales.
- Andreas Christensen: Fuera de la convocatoria por lesión.
- Jules Koundé: Descartado por molestias de tobillo.
- Xavi Espart: Baja por lesión articular.
- Roony Bardghji: En proceso de recuperación.
Opciones de cambio en el banquillo de ambos
En caso de requerir un giro táctico durante la segunda mitad, Hansi Flick cuenta con variantes ofensivas de primer nivel como Karim Adeyemi y Gabriel Jesus para romper la zaga rival.
Por su parte, el Aston Villa tiene en el banquillo a futbolistas de jerarquía como el mediocampista Leon Goretzka y el defensor Tyrone Mings para refrescar líneas o sostener el marcador si el partido lo exige.
DATOS CLAVE
- Tridente del Barcelona: Hansi Flick alinea a Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.
- Ataque del Aston Villa: Unai Emery inicia con Alejandro Garnacho y Tammy Abraham.
- Bajas por lesión: Dani Olmo, Eric García, Christensen y Jules Koundé quedan descartados.