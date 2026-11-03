Horacio Melgarejo, tras las polémicas ante Alianza Lima: “Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas”

El entrenador de Cienciano rompió el silencio tras sus gestos a la tribuna de Alianza Lima y lo que pasó con Gonzalo Aguirre. ¿Qué dijo?

Horacio Melgarejo rompió el silencio luego de sus polémicas en el partido entre Alianza Lima y Cienciano en Matute. El entrenador argentino habló con L1 Radio (L1MAX) donde manifestó sus disculpas a la gente del conjunto blanquiazul y también habló sobre su cruce con Gonzalo Aguirre, a quien sacó de forma llamativa del partido.

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Melgarejo habló con los integrantes de la mesa de L1 Radio mientras se dirigía al hotel en donde Cienciano realizó su concentración para el partido ante Alianza Lima. Durante la entrevista reiteró sus disculpas para el público local, aunque no lo hizo para con su club, pero también se quejó de algunas cuestiones con el periodismo.

“Me ganó el nerviosismo y quiero pedir disculpas a la gente de Alianza Lima. No tengo que reaccionar así ante los insultos y escupitajos. Vuelvo a decir, pido disculpas a la gente de Alianza porque no corresponde lo que hice“, aseguró el entrenador del ‘Papá de América’.

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"Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza, no tengo que reaccionar así más allá de los insultos, no correspe hacer lo que hice"#L1Radio



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Luego de esto, fue cuestionado por lo que pasó con Gonzalo Aguirre. Lo había puesto de cambio en el minuto 60, pero lo sacó al 77 luego de que perdió el balón en la jugada que terminó en gol de Eryc Castillo. En relación a su pelea con el jugador, buscó desdramatizar la situación.

“Al final es el nerviosismo de los jugadores. Cuando los saqué, ellos tienen que entender que uno toma decisiones, a veces son correctas, a veces no, pero eso queda ahí en la cancha. Es un buen chico Gonzalo, tuvo una reacción como cualquier jugador joven, sangre caliente, y bueno, ya con más tranquilidad se hablará en la semana“, dijo.

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"Cuando yo lo saqué tiene que entender que hay decisiones correctas o no, es un buen chico Gonzalo, todo queda en la cancha, no es momento, estamos todos calientes"#L1Radio



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Horacio Melgarejo criticó al periodismo

Una de las consultas en la entrevista apuntó hacia un pedido de disculpas para la gente de Cienciano. Es que los gestos de Melgarejo en favor de la “U” (Universitario) también pueden ser tomados como una falta de respeto para su actual club. Sin embargo, el entrenador no lo consideró así y hasta juzgó al periodismo por otras cuestiones.

“Pasaron cosas peores en estos meses y ustedes tampoco hablan tanto de eso, así que le pido disculpas al que le tengo que pedir. Te vuelvo a repetir, hubo cosas más graves que ustedes muchas veces dejan pasar por arriba. Pero bueno, yo solamente me corresponde a lo mío, pedir disculpas, repito a la gente de Alianza, y a partir de ahí ya no tengo más nada que hablar”, dijo.

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"Tampoco maté a nadie, pasaron cosas peores en estos meses, le pido disculpas a quien le tengo que pedir, yo me corresponde a lo mío"#L1Radio



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Cuando se buscó que dé más precisiones, el entrenador no se quiso meter en los detalles. A partir de ello, tuvo un cruce con el periodista Ricardo Montoya por el manejo del grupo, sobre todo ante la situación de Gonzalo Aguirre. “Pero manejo de grupo es una cosa, y mi indisciplina en el campo es otra, me parece a mí. Nosotros, con el grupo, estamos súper bien, nos llevamos recontra bien. Pero que yo después la cague en el estadio, no quiere decir que yo tenga mal manejo de grupo“, comentó.

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"Yo tengo mi opinión, manejo en el grupo es una cosa y disciplina en la cancha es otra cosa"#L1Radio



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¿Horacio Melgarejo deja Cienciano?

Por sus polémicas en el partido ante Alianza Lima, Cienciano considera seriamente prescindir de Horacio Melgarejo, según informó el periodista Kevin Pacheco en L1 Radio (L1MAX). Es que aseguró que la actitud del entrenador no representa los valores de la institución.

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“Me comenta gente de Cienciano que, luego de lo sucedido hoy, es muy probable que Horacio Melgarejo no siga como DT del club. Lo que hizo no representa los valores de la institución“, dijo Pacheco.

En base a esto, el director técnico confesó que está en negociaciones para renovar su contrato, pero que no ha tenido ningún tipo de novedad al respecto. Habrá que esperar al viaje a Cusco para saber si su continuidad peligra o no.

DATOS CLAVE

Horacio Melgarejo pidió disculpas a hinchas de Alianza Lima por incidentes en Matute .

pidió disculpas a hinchas de por incidentes en . El DT retiró a Gonzalo Aguirre al minuto 77 tras perder el balón que llevó al gol de Alianza Lima.

al tras perder el balón que llevó al gol de Alianza Lima. Cienciano evalúa despedir al técnico tras gestos a favor de Universitario según Kevin Pacheco.