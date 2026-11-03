¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva “Matute”. Se trata del partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Ambos equipos buscan la victoria para mejorar su imagen y seguir en sus respectivas peleas. El árbitro del encuentro es Sebastián Lozano con David Huamán en el VAR. Y este duelo lo puedes ver en vivo por la pantalla de L1MAX y L1 Play en streaming.
Los ‘Blanquiazules’ no se quieren bajar de la pelea por el Torneo Clausura 2026 y buscan la recuperación tras la derrota 3-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo hace algunos días. El ‘Papá de América’, por su parte, quiere prenderse en la tabla Acumulada 2026 para meterse en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2027. Viene de vencer 3-0 a Atlético Grau con hat-trick de Carlos Garcés.
Alineaciones confirmadas en Alianza Lima y Cienciano
ALIANZA LIMA
- Alejandro Duarte
- Luis Advíncula
- Renzo Garcés
- Nicolás Díaz
- Mateo Antoni
- Marco Huamán
- Esteban Pavez
- Jairo Vélez
- Alan Cantero
- Eryc Castillo
- Federico Girotti
- DT: Pablo Guede
CIENCIANO
- Gonzalo Falcón
- Claudio Núñez
- Maximiliano Amondaraín
- Kevin Becerra
- Marcos Martinich
- Santiago Arias
- Gerson Barreto
- Ademar Robles
- Cristian Souza
- Neri Bandiera
- Carlos Garcés
- DT: Horacio Melgarejo
Todos los detalles de Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2026
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026
Así va la tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 Perú 2026
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Cienciano?
Alianza Lima vs. Cienciano, duelo que se juega en el Estadio Alejandro Villanueva, tiene transmisión en vivo por L1MAX en TV. El canal se encuentra disponible en las siguientes parrillas de cableoperadores:
- DirecTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD)
- Claro TV: Canales 510 (SD) y 525 (HD)
- Best Cable: Canal 12
- WIN / Mi Fibra: Disponible dentro del paquete contratado
- Movistar TV: Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD)
Y, por streaming online, puedes verlo por las siguientes plataformas digitales:
- L1 Play: Servicio de suscripción oficial disponible en web y aplicación para Smart TV y dispositivos móviles.
- DGO (DirecTV Go): Disponible para los usuarios suscritos a la plataforma de DirecTV.
- Movistar TV App: Exclusivo para clientes del servicio de televisión o internet de Movistar.
- Fanatiz: Plataforma habilitada para el público que reside en el extranjero.
¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. Cienciano?
- 5:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 7:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 8:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)
- 9:00 P.M. | Bolivia y Venezuela
- 10:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 1:00 A.M. | Inglaterra (lunes 2 de noviembre)
- 2:00 A.M. | Alemania, España, Francia e Italia (lunes 2 de noviembre)