¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Cienciano protagonizan un duelo clave en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Sigue las acciones del partido en vivo.

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva “Matute”. Se trata del partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Ambos equipos buscan la victoria para mejorar su imagen y seguir en sus respectivas peleas. El árbitro del encuentro es Sebastián Lozano con David Huamán en el VAR. Y este duelo lo puedes ver en vivo por la pantalla de L1MAX y L1 Play en streaming.

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Los ‘Blanquiazules’ no se quieren bajar de la pelea por el Torneo Clausura 2026 y buscan la recuperación tras la derrota 3-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo hace algunos días. El ‘Papá de América’, por su parte, quiere prenderse en la tabla Acumulada 2026 para meterse en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2027. Viene de vencer 3-0 a Atlético Grau con hat-trick de Carlos Garcés.

Alineaciones confirmadas en Alianza Lima y Cienciano

ALIANZA LIMA

Alejandro Duarte

Luis Advíncula

Renzo Garcés

Nicolás Díaz

Mateo Antoni

Marco Huamán

Esteban Pavez

Jairo Vélez

Alan Cantero

Eryc Castillo

Federico Girotti

DT: Pablo Guede

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CIENCIANO

Gonzalo Falcón

Claudio Núñez

Maximiliano Amondaraín

Kevin Becerra

Marcos Martinich

Santiago Arias

Gerson Barreto

Ademar Robles

Cristian Souza

Neri Bandiera

Carlos Garcés

DT: Horacio Melgarejo

Todos los detalles de Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2026

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

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Así va la tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 Perú 2026

UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano, duelo que se juega en el Estadio Alejandro Villanueva, tiene transmisión en vivo por L1MAX en TV. El canal se encuentra disponible en las siguientes parrillas de cableoperadores:

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DirecTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD)

Claro TV: Canales 510 (SD) y 525 (HD)

Best Cable: Canal 12

WIN / Mi Fibra: Disponible dentro del paquete contratado

Movistar TV: Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD)

Y, por streaming online, puedes verlo por las siguientes plataformas digitales:

L1 Play: Servicio de suscripción oficial disponible en web y aplicación para Smart TV y dispositivos móviles.

DGO (DirecTV Go): Disponible para los usuarios suscritos a la plataforma de DirecTV.

Movistar TV App: Exclusivo para clientes del servicio de televisión o internet de Movistar.

Fanatiz: Plataforma habilitada para el público que reside en el extranjero.

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. Cienciano?

5:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 9:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 10:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 A.M. | Inglaterra (lunes 2 de noviembre)

| Inglaterra (lunes 2 de noviembre) 2:00 A.M. | Alemania, España, Francia e Italia (lunes 2 de noviembre)