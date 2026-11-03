Cienciano analiza que Horacio Melgarejo no siga como DT: “No representa los valores de la institución”

El periodista Kevin Pacheco informó que, de acuerdo a gente de Cienciano, piensan en prescindir de Horacio Melgarejo. Esto se conoce luego de sus polémicas en el partido ante Alianza Lima.

Horacio Melgarejo ha sido protagonista del partido que Alianza Lima le ganó 1-0 a Cienciano. Es que el entrenador argentino tuvo varias polémicas que podrían costarle su puesto en el conjunto del Cusco. Sus gestos a la hinchada blanquiazul y su situación con Gonzalo Aguirre podrían llevar al club a despedirlo.

Publicidad

Según informó el periodista Kevin Pacheco en L1 Radio (L1MAX), desde el club evalúan seriamente en que Horacio Melgarejo no siga como entrenador del primer equipo de Cienciano. Esto podría darse luego de que la propia institución le había ofrecido la renovación de contrato.

“Me comenta gente de Cienciano que, luego de lo sucedido hoy, es muy probable que Horacio Melgarejo no siga como DT del club. Lo que hizo no representa los valores de la institución“, aseguró Pacheco en el mencionado programa luego de sus polémicas actitudes en Matute.

Las polémicas de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs. Cienciano

El entrenador de Cienciano volvió a hacer de las suyas en un partido importante. Tuvo su show durante el primer tiempo donde le protestó cada jugada dividida al árbitro Sebastián Lozano y hasta tuvo algunos cruces con el cuarto juez. Pero, en el segundo tiempo, todo empeoró.

Publicidad

En primer lugar, antes del inicio del segundo tiempo, cuando llegaba al banco de suplentes, hizo un gesto de “U” contra parte de la hinchada de Alianza Lima. Cabe recordar que el profesor fue ayudante de campo de Ángel David Comizzo en Universitario de Deportes.

Este mismo gesto provocador lo hizo cuando Sebastián Lozano lo expulsó por protestar. En esta ocasión, esa “U” la hizo a la vista de todos en el Estadio Alejandro Villanueva, llevando a que directivos del club blanquiazul reaccionen. Tanto Franco Navarro como Franco Navarro Mandayo fueron a increpar al entrenador de Cienciano. Tuvieron que ser separados por la policía nacional.

Publicidad

Franco Navarro como loco y defendiendo a la institución de Alianza Lima tras los gestos fuera de lugar de Horacio Melgarejo con lo que vio la expulsión del partido.



📹: Difusión pic.twitter.com/IlPEnUxhao — Joaquin Vásquez Valdez (@joaquinv_vv) November 4, 2026

En tanto, también tuvo un cruce muy fuerte con el futbolista Gonzalo Aguirre. Lo había puesto en el campo al minuto 60 y, tras el gol de Eryc Castillo, lo sacó al minuto 77. El jugador había perdido el balón en la previa a la anotación del ecuatoriano.

🔁 GONZALO AGUIRRE ENTRÓ A LOS 59 Y SALE A LOS 76 MINUTOS DE JUEGO #AlianzaLima 1-0 #Cienciano



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T#Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX pic.twitter.com/ZkVJnJnpvg — L1MAX (@L1MAX_) November 4, 2026

Publicidad

Tras salir del campo, Aguirre mostró todo su enojo contra Melgarejo, a tal punto que estuvieron cerca de irse a las manos. Tuvieron que ser separados por parte del comando técnico y algunos jugadores que estaban en el banco de suplentes.

DATOS CLAVE