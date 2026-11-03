Así va el descenso tras el empate de ADT: tabla de posiciones del Acumulado 2026 y el Torneo Clausura

ADT logró un triunfazo en Cutervo. A la fecha 15 del Torneo Clausura le queda solo el duelo entre Alianza Lima y Cienciano. ¿Cómo van las posiciones?

La fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026 va llegando a su fin. Los últimos dos partidos de la jornada definen cosas importantes. En el primer turno, ADT no pudo resistir el triunfo en Cutervo y empató 2-2 a Comerciantes Unidos. En tanto, resta el duelo entre Alianza Lima y Cienciano en Matute.

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ADT siempre lo tuvo para ganar ante Comerciantes Unidos. Lo empezó ganando con el gol de penal de Juan Lucumí antes de los 10 minutos de juego. El conjunto local lo empató también desde la pena máxima por Matías Sen. Y el equipo de Víctor Rivera se volvió a poner al frente con el gol de Aldair Rodríguez. Sin embargo, en el final, Horacio Benincasa, en propia puerta, puso el 2-2 definitivo.

A esta fecha 15 le queda el partido entre Alianza Lima y Cienciano. Para el equipo de Pablo Guede es necesaria una victoria para recuperar la confianza, mientras que los de Horacio Melgarejo también necesitan sumar de a tres puntos para soñar con la clasificación a Copa Libertadores.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Así quedó la tabla del Acumulado Liga 1 Perú 2026

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II College en Sullana

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

CD Moquegua 0-0 Los Chankas en Moquegua

Cusco FC 0-1 Sport Boys en Cusco

Atlético Grau 1-3 Universitario en Trujillo

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LUNES 2 DE NOVIEMBRE

Sport Huancayo 2-0 Melgar

UTC 2-3 Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal 5-0 FC Cajamarca

MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE