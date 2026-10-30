Perú jugará ante Bolivia en Matute y Panamá en Cusco: fechas y horarios confirmados

La Selección Peruana encontró a sus nuevos rivales para los próximos meses. Serán Bolivia y Panamá, así que en la siguiente nota conoce todos los detalles.

La Selección Peruana confirmó los siguientes amistosos internacionales para noviembre y diciembre. Si bien ya se conocía que el primer rival iba a ser Bolivia, todavía no se sabía con exactitud en qué estadio se disputaría este encuentro. Finalmente, el siguiente duelo será contra Panamá y la novedad tiene que ver con que por fin se probará el plan de competir en la altura de Cusco.

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Así es. Fue Jean Ferrari quien el día de hoy confirmó dichas noticias durante una reciente entrevista con el canal digital ‘Bicolor+‘. Ahora, desde el aspecto futbolístico, la planificación del comando técnico liderado por Mano Menezes tendría que ver con empezar a armar una plantilla para cada uno de los escenarios, sabiendo que en el llano y en la altura no se juega siempre igual.

“Como es costumbre, dentro de todo lo que es la planificación, tenemos ya pactado el amistoso ante Bolivia para este viernes 13 de noviembre a las 8 de la noche, en el Estadio Alejandro Villanueva. Será una linda oportunidad para reencontrarnos con nuestra gente después de casi un año que no hemos tenido la oportunidad de jugar de local”; reveló Jean Ferrari.

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Asimismo, el directivo de la Federación Peruana de Fútbol dio detalles del segundo amistoso. “Hemos optado, conjuntamente con Mano Menezes, de que sea una lista acorde con lo que necesitamos, sabiendo que jugaremos un partido en esta fecha FIFA. Para el 9 de diciembre, a las 6:00 p.m. en Cusco, jugaremos nuestro segundo partido para acabar el año ante Panamá“.

Perú y la necesidad de volver al camino de las victorias

Si bien el actual proceso comandado por Mano Menezes está siendo bastante irregular por el funcionamiento del equipo, además de los resultados ya que en ocho amistosos tan solo se pudo ganar en una sola ocasión, para nadie es ninguna novedad que los triunfos otorgan confianza. Por ahí tendría que ser el camino de la Selección Peruana en los siguientes partidos, así que veremos cómo se comporta el equipo pensando en Bolivia y Panamá.

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Jugando primero en el Estadio Alejandro Villanueva y luego en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, la hinchada estará presente en las tribunas y podría representar un aliciente para el equipo de todos. Ahora, también se espera un mejor funcionamiento para visualizar un futuro más óptimo ahora que estamos a puertas del año 2027 y del inicio de la competencia oficial.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026 .

venció a por el . Santiago González marcó el gol del triunfo a los 90’+2 minutos de juego.

marcó el gol del triunfo a los minutos de juego. FBC Melgar y Comerciantes Unidos empataron 1-1 el jueves 29 de octubre.