El provocador gesto de Horacio Melgarejo a los hinchas de Alianza Lima que hizo estallar a Franco Navarro

Antes del inicio del segundo tiempo, el DT de Cienciano provocó a la hinchada de Alianza Lima. Lo hizo con un gesto en recuerdo de su paso por Universitario.

Horacio Melgarejo volvió a hacer de las suyas. El controvertido entrenador de Cienciano ha dejado una nueva polémica en pleno partido ante Alianza Lima. Antes del inicio del segundo tiempo, les hizo un polémico y provocador gesto a la hinchada blanquiazul: una “U” con sus dedos por su paso anterior por Universitario de Deportes.

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Durante todo el primer tiempo, Horacio Melgarejo tuvo sus episodios en el banco de suplentes: salió varias veces de la zona del área técnica, tuvo varias protestas contra el árbitro Sebastián Lozano y hasta tuvo algún entredicho con el cuarto juez también. Sin embargo, todo empeoró para el complemento.

Antes del inicio del segundo tiempo, cuando se dirigía hacia el banco de suplentes, las cámaras de L1MAX captaron al entrenador de Cienciano haciendo un gesto de una “U” contra una de las tribunas de la hinchada de Alianza Lima.

El gesto de Horacio Melgarejo contra los hinchas de Alianza Lima (X @MDeportivope).

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Para colmo, lo de Melgarejo fue aún más polémico sobre la parte final del partido donde volvió a hacer una “U” todavía más notoria ante la vista de todos los hinchas blanquiazules luego de irse expulsado. Por esto, tanto Franco Navarro como Franco Navarro Mandayo, directivos del club, lo fueron a buscar al campo de juego.

Franco Navarro como loco y defendiendo a la institución de Alianza Lima tras los gestos fuera de lugar de Horacio Melgarejo con lo que vio la expulsión del partido.



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Así, si bien está en plena apelación ante el TAS por la sanción que había recibido de la Federación Peruana de Fútbol, ahora Horacio Melgarejo se enfrenta a otra severo castigo por su gesto, que podría interpretarse como incitación a la violencia.

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Por su parte, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, directivos de Alianza Lima, también podrían ser sancionados por su reacción al increpar al entrenador de Cienciano.

Horacio Melgarejo sacó a Gonzalo Aguirre tras solo 17 minutos

Otro hecho polémico que protagonizó Horacio Melgarejo fue la salida de Gonzalo Aguirre, luego de haberlo puesto solo 16 minutos en campo. El jugador reaccionó de forma vehemente, incluso queriendo golpear a su entrenador.

🔁 GONZALO AGUIRRE ENTRÓ A LOS 59 Y SALE A LOS 76 MINUTOS DE JUEGO #AlianzaLima 1-0 #Cienciano



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Aguirre había entrado por Ademar Robles al minuto 60 de juego y salió al minuto 77 por Didier La Torre. El cambio se produjo luego del gol de Eryc Castillo donde, en el comienzo de la jugada, el volante había perdido el balón. La reacción del director técnico fue la de sacarlo.

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