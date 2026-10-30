“Hablé con Deco para traer a Harry Kane al Barcelona”

Lo reconoció el agente de futbolistas Pedro Bravo en El Chiringuito. Pensó en Harry Kane como alternativa tras la despedida de Robert Lewandowski.

Harry Kane fue el gran ganador del Balón de Oro 2026 en la gala realizada por France Football el pasado lunes 26 de octubre. Han pasado los días, pero el nombre del delantero inglés sigue en boca de todos. Ahora, trascendió que fue una de las opciones que el director deportivo del FC Barcelona, Deco, consideró como posible fichaje en el pasado mercado de verano.

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En Barcelona, uno de los puestos que se buscó reforzar fue el de centrodelantero. Con la salida de Robert Lewandowski, el principal apuntado fue Julián Álvarez. Sin embargo, se generó una novela alrededor del argentino por la postura inflexible del Atlético de Madrid de no negociarlo con el conjunto catalán.

Al margen de Álvarez, en la dirección deportiva del Barça se evaluaron todo tipo de opciones. Pedro Bravo Jiménez, reconocido agente de futbolistas en España, estuvo en El Chiringuito y reveló que mantuvo una conversación con Deco en donde se habló de la posibilidad de fichar a Harry Kane.

“Yo hablé con Deco viendo que Lewandowski se iba y que necesitaban un jugador, y que ellos iban a necesitar un jugador, y les hablé de la posibilidad del que hoy, ayer o antes de ayer ha sido Balón de Oro, de Harry Kane. ¿Por qué Harry Kane? Porque Harry Kane ya llevaba tres años en Alemania y bueno, podía ser un caso similar y parecido a lo de Lewandowski“, contó Pedro Bravo en el mencionado programa.

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Where do I begin? That was an evening I'll never forget.



It’s an incredible honour to receive the Ballon d’Or award after a year full of goals, trophies and special milestones. Thank you to all the staff and my teammates at @england and @fcbayern, as well as family, friends and… pic.twitter.com/q9H5ASarRw — Harry Kane (@HKane) October 27, 2026

Según comentó el también presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), la opción del atacante inglés estaba sobre la mesa, ya que todavía no había renovado su contrato con el Bayern Múnich. “Yo tenía algo detrás para hacer lo que hice. Se me ocurrió a mí el delantero para el Barcelona“, reveló.

💣 "HABLÉ con DECO para TRAER a HARRY KANE"



😲 Ojo a lo que desvela #PedroBravo en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/KB4yHmRZRB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 30, 2026

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Harry Kane, inminente renovación de contrato con Bayern Múnich

Antes del Balón de Oro, a mediados de octubre, trascendió en Alemania que Harry Kane tenía todo listo para renovar su contrato con Bayern Múnich. En Sky Sports Alemania aseguraron que firmará un nuevo vínculo hasta mediados de 2029.

Por lo cual, continuará en el conjunto ‘bávaro’ hasta los 36 años. Sólo resta el anuncio oficial de parte del club y el jugador. Esto evita cualquier tipo de salida y aleja definitivamente al Barça como contendiente por su fichaje.

DATOS CLAVE

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 el pasado 26 de octubre.

ganó el Balón de Oro 2026 el pasado 26 de octubre. FC Barcelona evaluó su fichaje tras la salida del delantero Robert Lewandowski.

evaluó su fichaje tras la salida del delantero Robert Lewandowski. Bayern Múnich renovará el contrato del atacante inglés hasta mediados de 2029.