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Las posibles alineaciones para FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2026/27: formaciones, bajas y cambios

FC Barcelona busca recuperarse tras las derrotas ante Real Madrid y PSG. Enfrenta a Deportivo Alavés este sábado en el Camp Nou. Hansi Flick y Quique Sánchez Flores definen sus alineaciones.

Lamine Yamal y Mariano Díaz, figuras de Barcelona y Deportivo Alavés.
© Getty ImagesLamine Yamal y Mariano Díaz, figuras de Barcelona y Deportivo Alavés.

FC Barcelona recibe este sábado 31 de octubre en el Spotify Camp Nou al Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la fecha 11 de LaLiga 2026/27. El partido inicia a las 3:00 P.M. de Perú (9:00 P.M. local) con el arbitraje de Adrián Cordero Vega y Valentín Pizarro en el VAR. Para este duelo, se avecinan cambios en la alineación de Hansi Flick, lo contrario en el equipo de Quique Sánchez Flores.

Barcelona necesita volver a la victoria para dejar el mal sabor de boca que dejó la derrota 2-1 en el Clásico ante Real Madrid y el 4-2 sufrido a manos de PSG por Champions League. Pese a ello, sigue como líder en LaLiga con 27 puntos. Con estos malos resultados, Hansi Flick empieza a buscar variantes para su alineación titular.

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Deportivo Alavés, por su parte, ha tenido un buen arranque de temporada y se ubica en el séptimo puesto con 12 puntos. Aunque ahora, tiene la prueba más difícil de la temporada, que es visitar el Camp Nou. Pese a ello, el entrenador Quique Sánchez Flores no tendría planes de cambios en su equipo respecto al equipo que empató 1-1 ante Málaga en la jornada pasada.

Posible alineación de FC Barcelona

  • ARQUERO: Joan García;
  • DEFENSAS: Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Frenkie de Jong, João Cancelo;
  • VOLANTES: Rodri, Pedri;
  • MEDIAPUNTA / EXTREMOS: Lamine Yamal, Fermín López, Karim Adeyemi;
  • DELANTERO: Raphinha.
  • DIRECTOR TÉCNICO: Hansi Flick.
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Posible alineación de Alavés

  • ARQUERO: Antonio Sivera;
  • DEFENSAS: Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach;
  • VOLANTES: Antonio Blanco, Carlos Aleñá, Pablo Ibáñez;
  • DELANTEROS: Mariano Díaz y Lucas Boyé.
  • DIRECTOR TÉCNICO: Quique Sánchez Flores.

Formaciones, cambios y bajas para FC Barcelona vs. Alavés

En el Barça hay algunos cambios con respecto al equipo que perdió ante Real Madrid. Algunos son obligados y otros tienen que ver con darle descanso a algunos futbolistas. En los ‘Albiazules’, por su parte, se no se prevén demasiadas modificaciones.

Hansi Flick sostiene su sistema de juego de 4-2-3-1, que puede convertirse en 4-3-3 también. En cuanto a los cambios, se perfila el regreso de Frenkie de Jong, aunque en una posición novedosa. Brian Fariñas se metería en el lateral derecho. Y Karim Adeyemi jugaría por el costado izquierdo del ataque.

En Barcelona, las grandes bajas son las de Andreas Christensen, Jules Koundé, Éric García, Dani Olmo y Xavi Espart. En Alavés, en tanto, Facundo Garcés y Mikel Rodríguez son los grandes ausentes y se sostendría el 5-3-2 como dibujo táctico.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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