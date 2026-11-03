Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Aston Villa por la UEFA Champions League: hora, canales de TV y streaming online

Hoy se juega por la Champions League el duelo de Barcelona vs. Aston Villa. Conoce dónde, y cómo ver en vivo, mediante tv o streaming online.

El FC Barcelona se mide ante el Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto catalán busca apoyarse en el calor de su público para conseguir tres puntos cruciales en la tabla general, orientados a asegurar su presencia directa en los octavos de final del certamen europeo.

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Por su parte, la escuadra británica llega a territorio español con la consigna de firmar un golpe sobre la mesa en calidad de visitante. Un triunfo en Barcelona consolidaría las aspiraciones de los ‘Villanos’ en la competición continental, por lo que el choque promete un trámite dinámico con mucho en juego desde el silbatazo inicial.

Hoy se juega el Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League. (Foto: X).

Dónde ver Barcelona vs. Aston Villa por la televisión

La cobertura del compromiso a través de los principales operadores de televisión por cable y satélite según cada región está distribuida de la siguiente manera:

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Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, Chile, etc.): En vivo mediante la señal de ESPN.

México y Centroamérica: En directo por la cadena TNT Sports.

España: Transmisión televisiva por Movistar Plus+ a través del dial M+ Liga de Campeones 2.

Brasil: Emitido en televisión por la señal de TNT Sports.

Dónde ver Barcelona vs. Aston Villa vía Streaming Online

Para quienes prefieran seguir la transmisión por internet a través de dispositivos móviles, Smart TV o plataformas digitales, los servicios habilitados son:

Sudamérica: Exclusivo en línea mediante la plataforma Disney+.

México y Centroamérica: Streaming oficial por Max y Disney+.

Estados Unidos: Cobertura digital confirmada por Paramount+ y DAZN.

España: Plataformas online asociadas de Movistar Plus+ y DAZN.

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Horarios del partido EN VIVO por país

El cotejo está programado para disputarse este martes 3 de noviembre. A continuación, la guía horaria completa para seguir el inicio del juego:

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala: 2:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Hora del Este – ET): 4:00 p.m. (1:00 p.m. PT)

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m. / 10:00 p.m. (según huso horario local)

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Historial y datos clave del cruce

Antecedentes europeos: Históricamente ambos clubes registran cruces de peso en Europa, destacando la final de la Supercopa de la UEFA de 1982, lo que añade sabor al choque en la fase de liga.

Actualidad en el torneo: El Barcelona busca volver a la senda del triunfo tras un arranque disputado, mientras que el Aston Villa llega impulsado por una racha positiva en sus presentaciones previas de la temporada europea.

Escenario: El Spotify Camp Nou de Barcelona albergará el partido con un marco lleno, bajo condiciones de temperatura moderada en la ciudad condal.

DATOS CLAVE