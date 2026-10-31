Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga: hora, canales de TV y streaming online

FC Barcelona y Alavés se enfrentan en el marco de la fecha 11 de LaLiga. El Spotify Camp Nou albergará uno de los partidos más interesantes de la jornada española ya que muchos esperan la reacción de los blaugranas para congraciarse con sus hinchas, mientras que la visita buscará dar la sorpresa. En la siguiente nota conoce los detalles de los horarios y canales oficiales de transmisión.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, recordemos que FC Barcelona viene de perder 2-1 ante Real Madrid en el gran clásico del fútbol español y ahora necesita regresar al camino del triunfo. Por otro lado, Alavés igualó 1-1 ante Málaga en condición de local y por ello también requiere de los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones.

¿A qué hora se juega FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga?

Sudamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium

España | Movistar LaLiga

México | Sky Sports

Centroamérica | Sky Sports y VIX Premium

Estados Unidos | ESPN Deportes

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Posibles alineaciones de FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga

FC Barcelona | Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Rodrigo Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

Alavés | Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Ángel Pérez, Abde Rebbach; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñá; Lucas Boyé y Mariano Díaz. DT: Quique Sánchez Flores.

DATOS CLAVES

FC Barcelona enfrenta al Alavés en el Spotify Camp Nou por LaLiga .

enfrenta al en el por . El juego será a las 15:00 (Perú) y se transmitirá por ESPN 2 .

y se transmitirá por . FC Barcelona llega tras caer 2-1 ante Real Madrid en el clásico.