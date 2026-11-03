Pablo Guede se defiende de sanción: con este contundente descargo tras la pelea con Hernán Barcos

El Alianza Lima y Sporting Cristal de hace una semana, sigue siendo tema principal. Ahora con la defensa de Pablo Guede, ante posible castigo.

El ambiente del fútbol peruano se encuentra sacudido tras los bochornosos incidentes ocurridos en el último enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El cruce verbal y físico entre el director técnico blanquiazul, Pablo Guede, y el experimentado delantero celeste, Hernán Barcos, escaló hasta las instancias administrativas del torneo local. La controversia captó de inmediato la atención de la opinión pública, los hinchas y los medios deportivos de todo el país.

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Ante la gravedad de las imágenes difundidas y el informe arbitral del encuentro, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 tomó cartas en el asunto de manera inmediata. El organismo sancionador resolvió abrir un expediente disciplinario oficial contra el entrenador argentino de Alianza Lima. Asimismo, le otorgó un plazo estricto de tres días hábiles para que presente sus respectivos descargos antes de emitir un fallo definitivo.

Pablo Guede expone su inocencia en la pelea con Hernán Barcos. (Foto: X).

La estrategia legal de Alianza Lima para evitar la suspensión

Frente a la apertura del proceso administrativo, la Gerencia de Legales del club íntimo y el abogado personal del estratega diseñaron una defensa sumamente estructurada. La estrategia tiene como objetivo principal evitar una suspensión que mantenga a Guede alejado del banquillo en los partidos cruciales de la temporada. Por ello, la postura de la defensa solicitará el archivo definitivo del expediente o, en el peor de los casos, una sanción exclusivamente económica.

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El periodista Gerson Cuba reveló a través de sus redes sociales que los letrados sostendrán que el contacto entre el técnico y el atacante no constituyó una agresión formal. Si bien el técnico de Alianza Lima reconoce la existencia de un choque físico en medio del tumulto, sus abogados remarcarán que no existió una conducta violenta ni la intención deliberada de agredir físicamente al jugador rival durante la disputa.

Antecedentes que sustentan la postura de Pablo Guede

Para reforzar su pedido ante las autoridades disciplinarias, la defensa del estratega argentino tomará como referencia directa dos casos recientes en el balompié nacional. El primer antecedente corresponde a cinco futbolistas del club Los Chankas, quienes únicamente recibieron sanciones monetarias sin suspensión de fechas tras un evento de indisciplina. El segundo precedente es el de Claudio Biaggio, técnico que libró de toda sanción tras protagonizar un fuerte altercado verbal en el campo.

Además de los precedentes legales, el descargo de Guede incluirá un desglose pormenorizado del hostil ambiente que rodeó el choque entre victorianos y bajopontinos. Los abogados expondrán el clima de altísima tensión vivido en el estadio, destacando el continuo lanzamiento de monedas y otros objetos desde las tribunas. Según el equipo legal, este factor condicionó el comportamiento de los protagonistas dentro de la cancha.

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El escenario de Hernán Barcos y el desenlace en la Liga 1

Por otro lado, la defensa de Alianza Lima señalará que existió una provocación previa hacia el banco de suplentes de la visita. Los letrados argumentarán que el propio Hernán Barcos realizó gestos provocativos dirigidos tanto a Pablo Guede como a sus asistentes técnicos. Sin embargo, pese a estos señalamientos, el atacante de Sporting Cristal quedó completamente al margen de cualquier investigación formal al considerarse que no respondió de forma violenta.

Con el expediente ya en curso y los argumentos sobre la mesa, la pelota queda en la cancha de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. Las próximas horas serán determinantes para conocer si las autoridades aceptan el descargo de la institución blanquiazul o si imponen un castigo ejemplar contra el estratega. La resolución final definirá la presencia de Pablo Guede en el banquillo victoriano para los próximos compromisos del certamen.

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